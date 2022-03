GTA 5 : 30 minutes de jeu nouvelle génération avec le mode Ray Tracing

Après beaucoup d’attentes et de reports grand vol automatique 5 a finalement réussi et explosé sur le consoles de nouvelle génération. Numériquement, vous pouvez acheter la version raffinée pour PlayStation 5 et Xbox Series X à partir d’aujourd’hui, le la version physique n’apparaîtra qu’en avril.

Afin de lancer la version techniquement la plus récente de Le chef-d’œuvre du monde ouvert de Rockstar Pour fêter ça, le magazine Videogameschronicle a partagé une vidéo exclusive d’une demi-heure où vous pouvez jeter un œil à ce que la version nouvelle génération a à offrir.

GTA 5 avec ray tracing : le jeu du monde ouvert à son meilleur

avec tracé laser et 4K natif Los Santos, le spectacle spacieux et le terrain de jeu de « GTA 5 », brille sous un nouveau jour et montre son meilleur côté à tous égards. Que ce soit sur des routes ensoleillées ou dans une rafale de neige : la version nouvelle génération du jeu est impressionnante, même si elle est contre de nombreux mods PC astucieux n’arrive pas.

Cependant, comme d’habitude pour les modes graphiques sur les consoles actuelles, les joueurs doivent en avoir un fréquence d’images inférieure J’accepte. C’est ainsi que « GTA 5 » fonctionne avec le lancer de rayons seulement avec 30 FPSau lieu des 60 FPS fluides en mode performance.

Malheureusement, les fans et les propriétaires de l’original sur PlayStation 4 et Xbox One sont autorisés à télécharger la nouvelle version pas facile gratuitement télécharger mais devenir demandé de payer à nouveau. Après tout : Les trois premiers mois après la sortie, « GTA 5 » est encore réduit.

La longue sortie de gangster de Rockstar ne coûte qu’au début 9,99 euros sur la PS5 et 19,99 euros sur la Xbox Series X/Sau lieu du prix ultérieur de 39,99 euros. Alors n’attendez pas trop longtemps si vous voulez frapper !