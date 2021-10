GTA 3 Remaster sera jouable dans le cadre de PS Now

La version remasterisée de Grand Theft Auto 3, qui fait partie de la prochaine compilation GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, sera disponible dans le cadre de Sony PS maintenant abonnement à partir du 7 décembre. Il convient de préciser que cela ne concerne que le seul titre se déroulant à Liberty City et non les trois versions qui font partie de la collection.

Aussi, étant donné l’histoire de PS maintenant, ce sera la version PlayStation 4 du jeu et n’inclura pas l’édition PS5, même si vous jouez sur la console de nouvelle génération. Sans creuser trop profondément dans les comparaisons de services, Sony a définitivement tiré la paille ici, car les membres Xbox Game Pass obtiendront à la place GTA: San Andreas à partir du 11 novembre.

Néanmoins, la façon dont Rockstar divise cela suggère que les trois jeux seront disponibles individuellement – ​​soit au lancement, soit plus tard. Allez-vous vérifier cela avec votre abonnement PS Now ? Armez-vous du lance-roquettes de Claude dans la section commentaires ci-dessous et assurez-vous de nous le faire savoir.