GT3 Cup. Le trophée mono-marque qui promet d’animer la vitesse nationale

Coupe GT3. C’est le nom du nouveau trophée mono-marque qui sera, cette saison, l’une des principales raisons dans le panorama de la course de vitesse au France.

Promu par P21Motorsport, ce trophée mono-marque promet de mettre en piste, dans des conditions compétitives pour les pilotes et les équipes, la célèbre Porsche 911 (gen.997) GT3: 450 chevaux, boîte séquentielle 6 vitesses.

Au total, 20 unités de la Porsche 997 GT3 et un vaste stock de pièces sont disponibles – déjà en route vers le France, où elles devraient arriver cette semaine. La première course de la GT3 Cup était prévue en avril prochain, sur le circuit Vasco Sameiro, à Braga.

La livraison des voitures aux chauffeurs comprend une journée d’essais (Estoril ou Portimão), avec un horaire à définir.

Le calendrier comporte cinq événements, dont un sur le circuit espagnol de Jarama, sur un «tour» qui comprend toutes les pistes nationales. L’organisation est en charge de P21Motorsport, dirigé par José Monroy, dans un projet qui découle du partenariat établi avec le promoteur de la Porsche GT3 Cup argentine.

Voitures de compétition. Des coûts maîtrisés

P21Motorsport propose aux participants de la GT3 Cup deux modalités différentes, la location de voiture (MDriving Racing Academy est en charge de la maintenance et de la logistique) ou la vente, le propriétaire étant responsable de la maintenance et du transport pour les courses.

De plus, chaque pilote aura sa propre catégorie (GD, AM et PRO), avec un classement associé et avec son propre score. Le format de ce trophée mono-marque sur chacune des cinq manches comprend deux séances d’essais libres (20 minutes chacune), deux qualifications (15 minutes) et deux courses de 25 minutes.

José Monroy, responsable de P21Motorsport, ne cache pas son enthousiasme pour la GT3 Cup et révèle comment tout a commencé:

L’idée d’avancer avec ce trophée est venue à la fin de l’année dernière, lors d’une rencontre avec le promoteur de la Porsche GT3 Cup argentine. Quant à moi, cela arrive à un bon moment, car actuellement il n’y a pas beaucoup d’options attractives en termes de tests de vitesse au France et cette GT3 Cup représente une excellente opportunité de concourir au volant d’une Porsche 997 avec des coûts très abordables et maîtrisés, étant donné la voiture ce qui est. José Monroy, responsable de P21Motorsport

GT3 Cup. Au France et pas seulement

La GT3 Cup a été conçue en premier lieu pour les pilotes nationaux, mais ne se limite pas aux terres portugaises. «Nous travaillons également à l’internationalisation du trophée et je suis convaincu que nous compterons sur la participation de pilotes d’autres pays», révèle José Monroy, responsable de P21Motorsport.

Dans le cadre de la GT3 Cup, qui disposera chaque jour d’une tente VIP dans le paddock du circuit, plusieurs initiatives sont prévues, à la fois sociales et professionnelles, dans un projet porté par P21Motorsport qui a IMSIM, MDriving Racing Academy, Pirelli et Q&F.