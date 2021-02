GSK et CureVac s’associent pour développer un vaccin qui ciblera les nouvelles mutations COVID-19

Les responsables de la santé du monde entier s’inquiètent des nouvelles variantes de virus qui sont plus contagieuses ou résistantes aux vaccins existants.

GSK investira 150 millions d’euros pour soutenir la recherche de CureVac développant des vaccins utilisant l’ARN messager pour attaquer la maladie.

Le fabricant de médicaments GlaxoSmithKline a déclaré mercredi qu’il travaillerait avec une société biopharmaceutique allemande pour développer de nouveaux vaccins ciblant les variantes émergentes du COVID-19 au milieu des inquiétudes que certaines mutations rendent le virus plus difficile à combattre. GSK prévoit d’investir 150 millions d’euros (181 millions de dollars) pour soutenir la recherche de CureVac, basé à Tübingen, en Allemagne, qui développe des vaccins utilisant de l’ARN messager pour attaquer la maladie. GSK a également déclaré qu’il aiderait à fabriquer jusqu’à 100 millions de doses du COVID-19 existant de la société candidat vaccin cette année.

«L’augmentation des variantes émergentes avec le potentiel de réduire l’efficacité du COVID-19 de première génération les vaccins nécessitent une accélération des efforts pour développer des vaccins contre de nouvelles variantes afin de garder une longueur d’avance sur la pandémie », ont déclaré les entreprises dans un communiqué.

L’annonce intervient alors que les responsables de la santé publique du monde entier s’inquiètent des nouvelles variantes de virus qui sont plus contagieuses ou résistantes aux vaccins existants. Alors que les virus mutent constamment, la plupart des changements ne sont guère préoccupants. Mais les scientifiques suivent de près ces mutations pour s’assurer qu’elles identifient rapidement les variantes préoccupantes.

Les autorités anglaises mènent cette semaine un coronavirus porte-à-porte tests dans des communautés ciblées dans le but d’éteindre une nouvelle variante avant qu’elle ne se propage largement et ne sape un programme de vaccination national.

Les autorités britanniques veulent tester environ 80000 personnes dans huit régions où la variante, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, se propagerait après la découverte d’une poignée de cas chez des personnes n’ayant aucun contact avec le pays ou des personnes qui s’y sont rendues.

Les responsables de la santé publique sont préoccupés par le variant identifié pour la première fois en Afrique du Sud car il contient une mutation de la protéine de pointe caractéristique du virus ciblée par les vaccins existants. La mutation peut signifier que les vaccins offrent moins de protection contre le variant.

«Nous pensons que les vaccins de nouvelle génération seront cruciaux dans la lutte continue contre le COVID-19 », A déclaré Emma Walmsley, directrice générale de GSK, dans le communiqué. «Cette nouvelle collaboration s’appuie sur notre relation existante avec CureVac et signifie qu’ensemble, nous combinerons notre expertise scientifique en ARNm et en développement de vaccins pour faire avancer et accélérer le développement du nouveau COVID-19 candidats vaccins. »

Dans ses résultats annuels publiés mercredi, GSK a déclaré s’attendre à de nouvelles perturbations pour son activité de vaccins au cours du premier semestre de l’année, étant donné la priorité accordée par les gouvernements au COVID-19. les programmes de vaccination et la résurgence fin 2020 de la pandémie.

Il a déclaré que cela devrait affecter les vaccinations des adultes et des adolescents, y compris Shingrix contre le zona, notamment aux États-Unis.Malgré cela, il s’attend à un rebond au second semestre et que les revenus des vaccins en 2021 seront stables ou augmenteront légèrement.

Dans l’ensemble, GSK a vu ses ventes augmenter de 1% en 2020 à 34,1 milliards de livres (46 milliards de dollars) et le bénéfice net de 21% à 6,4 milliards de livres (9,6 milliards de dollars).

