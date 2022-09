Grown-Ish Saison 5 Episode 10 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 5 de Grown-Ish. Comme le neuvième épisode de cette série est sorti aujourd’hui, c’est la raison pour laquelle tous les fans de cette série recherchent ce prochain épisode à venir. Les fans veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Nous voici donc avec le paquet complet de détails sur cette série.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations sur la date de sortie de Grown-Ish Saison 5 Episode 10. Ici, nous vous informerons également de nombreux autres détails sur cette série, tels que la façon dont vous pouvez regarder cette série dans différentes régions, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

Grown-ish est une série de sitcom américaine et un spin-off de la série Black-ish. Cette série a été créée par Kenya Barris et Larry Wilmore. Le premier épisode de cette série est sorti le 23 janvier 2018. Cette série a acquis une immense popularité dans différentes régions en très peu de temps et est actuellement regardée dans de nombreux pays.

L’histoire de cette émission ne fait que se déplacer. La fille aînée de la famille Johnson, Zoey, quitte la famille pour aller à l’université. fille de 17 ans socialement active. Quand elle part à l’université et reconnaît rapidement que tout ne va pas dans son sens une fois qu’elle a quitté le nid. Comme vous pouvez le voir, son histoire est assez intéressante en soi et après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de Grown-Ish Saison 5 Episode 10. Alors parlons-en maintenant.

Grown-Ish Saison 5 Épisode 10 Date de sortie

Donc, ici, dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de Grown-Ish Saison 5 Episode 10. Si on parle de la saison 5 alors il n’y a que 9 épisodes et pour les prochains épisodes il faudra attendre sa prochaine saison de la série. S’il y aura une annonce officielle pour la prochaine saison de la série, nous vous en informerons ici.

Où regarder Grown-Ish ?

Si vous souhaitez diffuser cette émission, son réseau officiel est Freeform. Vous pouvez également diffuser cette émission sur de nombreuses autres plateformes de streaming comme Vudu, Prime Video et iTunes. Vous pouvez accéder à tous les épisodes précédents que vous n’avez pas regardés jusqu’à présent.

Liste des épisodes de la saison 5

Voici la liste des épisodes de la saison 5.

C’est ce que vous êtes venu pour

Haute société

Pas de nouveaux amis

Regarde ce que tu as commencé

Tu ne me connais pas

Règles de fraternité

L’amour sur le cerveau

Amant certifié

C’est une ambiance

Liste des acteurs du spectacle

Voici maintenant le casting principal de ce spectacle.

Yara Shahidi comme Zoey Johnson

Deon Cole comme professeur Charlie Telphy

Trevor Jackson comme Aaron Jackson

Francia Raisa comme Analisa

Emily Arlook comme Nomi Segal

Jordan Buhat dans le rôle de Vivek Shah

Chloé Bailey comme Jazlyn

Halle Bailey dans le rôle de Skylar Foster

Luka Sabbat comme Luca Hall

Marcus Scribner comme André Johnson

Henri Estève comme Javier

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 10 de la saison 5 de Grown-Ish, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 5 de Grown-Ish, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

