Growing Up Episode 11 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 11 de Growing Up. Après avoir regardé tous les épisodes qui ont été publiés jusqu’à présent, ses fans sont tellement excités pour la sortie de son prochain épisode. Pour obtenir tous les détails possibles sur les prochains épisodes, les fans recherchent partout sur Internet. Maintenant, nous sommes ici avec un ensemble complet d’informations à ce sujet.

Dans cet article, nous essaierons de mettre toutes les informations dans cet article sur la date de sortie de l’épisode 11 de Growing Up. Lisez-le jusqu’à la fin et vous trouverez également des informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

C’est une série documentaire américaine et le nom de sa société de production est Culture House. Cette série a été diffusée pour la première fois le 8 septembre 2022. Comme vous pouvez le voir, cette série est très nouvelle parmi le public, mais malgré toutes ces choses, elle a réussi à obtenir beaucoup de popularité et cela aussi en très peu de temps. Actuellement, les fans attendent son prochain épisode.

L’histoire de cette série vous fait simplement explorer les défis, les succès et la complexité de l’adolescence à travers des histoires passionnantes de passage à l’âge adulte. Cette série documentaire vous fera toujours sentir que vous êtes témoin de votre adolescence et après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans recherchent actuellement la date de sortie de Growing Up Episode 11. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Grandir Épisode 11 Date de sortie

Maintenant, après toutes ces choses, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 11 de Growing Up. Dans la saison 1 de cette émission, il n’y a que dix épisodes et pour le prochain épisode, vous devrez attendre la sortie de sa prochaine saison. S’il y aura une annonce possible concernant la saison 2, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible.

Où regarder cette série ?

Si vous êtes intéressé à regarder cette série, vous pouvez regarder cette émission sur Disney + et c’est la plate-forme officielle de l’émission. Il s’agit d’une plate-forme multimédia OTT payante en ligne et vous devrez d’abord acheter son abonnement. Vous pouvez diffuser de nombreuses autres séries et films à tout moment.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette série.

vanessa

Claire et Isabelle

Amiri

Emilie

Sage

David

Sofia

Alexandre

Athéna

Gabin

Liste des acteurs de la série

Voici maintenant la liste des acteurs de la série.

Dutch Eldridge en tant que joueur de football

Reid Richards comme jeune Gavin

David Littleton comme professeur

Cailyn Peddle comme fille de la salle à manger

Emily Nash comme enseignante au collège

Tanner Pastore comme ami de basket-ball de David

Carly Post en tant que participante à l’auditorium

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 11 de Growing Up, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 11 de Growing Up, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

