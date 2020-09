Grounded reçoit un nouveau correctif axé sur la résolution de bogues et d’erreurs

Si nous jetons un regard en arrière et regardons les sorties de l’année dernière, l’un des noms appropriés était sans aucun doute The Outer Worlds. Cet excellent RPG de Obsidienne Cela nous a apporté une aventure pleine de choses à faire et de grandes doses d’humour «maison». Votre pari cette année est Mis à la terre, un titre disponible sur Xbox Game Pass dans sa version à accès anticipé.

Ce nouveau jeu nous conduira à survivre dans un monde miniature, où nous devrons faire attention à une multitude d’ennemis tels que des fourmis ou des araignées qui peuvent apparaître de pratiquement n’importe où. Étant encore à un stade précoce de développement, le titre souffre de défauts de performances et de stabilité très ennuyeux, et c’est pourquoi Obsidian travaille dur pour améliorer son jeu chaque jour.

Grounded reçoit son patch 0.2.1 avec de nombreuses améliorations

Le titre reçoit son patch 0.2.1, qui s’il est vrai qu’il n’ajoute aucun type de nouvelle fonction, il corrige et résout un grand nombre de problèmes et de bugs dans le jeu. Parmi ces correctifs, certains se démarquent comme la possibilité d’écraser des jeux, des problèmes avec la caméra à la troisième personne ou des erreurs dans la physique des objets. Vous pouvez consulter la liste complète des modifications ici.

Grounded est devenu à lui seul l’une des plus grandes surprises de ce 2020, et dispose actuellement d’une base d’acteurs très solide qui augmente petit à petit. Et pour vous, que pensez-vous de ce nouveau titre Obsidian?