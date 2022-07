Grounded mettra officiellement fin à l’accès anticipé le 27 septembre, selon une déclaration d’Obsidian

Obsidian Studio a confirmé le simulateur de survie Fondéla date de sortie de. Le 27 septembre de cette année, la course d’accès anticipé de deux ans du jeu se termine.

La dernière mise à jour Early Access pour Survival comprenait une version modifiée du système de mise à niveau des armes et des armures du jeu. De plus, hometretch, une fonctionnalité supplémentaire actuellement interdite, sera accessible plus près de la version finale.

Depuis sa première version, Grounded a amassé plus de 10 millions d’utilisateurs. Les mises à jour ont ajouté de nouveaux bugs, des matériaux d’artisanat et même un étang important avec un poisson Koi géant.

Selon Brennecke, Grounded 1.0 fournira la mise à jour la plus importante à ce jour. De plus, l’intrigue de Grounded 1.0 devrait être ajoutée, offrant aux joueurs des missions avec un but au-delà de simplement vivre dans l’arrière-cour.

La série télévisée d’animation Grounded, que Star Wars créera également récemment, a également été révélée : l’écrivain The Clone Wars Brent Friedman en collaboration avec Divertissement d’obsidienne et Xbox Studios de jeux.

Sur Xbox One, Xbox Series S, PC et Xbox Series, X Grounded est actuellement jouable en accès anticipé. Cela fait partie du Xbox Game Pass, tout comme les autres titres propriétaires Xbox.

Un jeu appelé Grounded parle de jeunes individus qui persévèrent. La version initiale était essentiellement un simulateur de survie avec une dynamique progressivement plus complexe. Les créateurs garantissent que le jeu inclura une campagne d’histoire à part entière avant sa sortie. Il y a peu de temps, il a été révélé que Grounded était filmé en tant que série animée.

De plus, cela signifie que Microsoft peut ajouter une autre exclusivité Xbox à sa liste de versions pour cette année plutôt que de s’appuyer plus fréquemment sur les exclusivités Sony et Nintendo.

Obsidian a travaillé dur pour Microsoft, et le jeu d’action Pentiment sera également disponible plus tard en 2022.