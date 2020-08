Grounded est nominé pour le meilleur jeu d’action et d’aventure à la Gamescom 2020

Nous ne sommes qu’à deux jours du début d’une étrange Gamescom 2020 qui s’annonce avec toutes les garanties que la situation exige, c’est-à-dire qu’elle sera totalement numérique. Mais cela n’empêchera pas les utilisateurs, après l’annulation de l’E3 et une série de présentations toujours plus fades, d’attendre ce qui pourrait être la “conférence” la plus intéressante de l’été.

La charge habituelle de présentations sera dirigée par Geoff Keighley, qui répète l’événement d’ouverture appelé “ Opening Night Live ” de la Gamescom 2020, avec plus de 38 nouvelles annonces de jeux que nous connaissons déjà avec une bonne poignée de premières mondiales, comme d’habitude. Mais l’organisation elle-même monte également son battage médiatique particulier avec le lot de nominés pour les prix du salon, que nous pouvons maintenant consulter sur votre site web.

Et de cela, nous pouvons souligner un nom: Grounded, qui est parmi les meilleurs jeux d’action et d’aventure de la foire, avec The Medium, également exclusif à la Xbox Series X. Quoi qu’il en soit, vous savez déjà qui est le candidat avec le plus nominations et ce que l’on appelle probablement le GOTY de 2020: Cyberpunk 2077.

Voici les nominés pour les prix de la Gamescom 2020