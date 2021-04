Grotto est une aventure narrative axée sur la lecture des étoiles, à venir sur PS4

Grotto a été annoncé pour PlayStation 4, le prochain jeu de l’éditeur indépendant Digerati. Comme pour les autres projets de la société, ce jeu est assez unique – il vous présente comme le devin, une figure capable de lire les étoiles et de guider une tribu animale.

Le crochet est que vos divinations et ce que vous dites à la tribu affecteront leur vie. En jouant, non seulement vous apprendrez à lire les constellations et à parler au défunt, mais vous en apprendrez davantage sur les gens et leur vie. Les décisions que vous prendrez en cours de route auront un impact sur ces personnages, pour le meilleur ou pour le pire.

Tout cela est assez mystérieux, mais nous sommes certainement intrigués par la prémisse. Le développeur, Brainwash Gang, organise un livestream plus tard dans la journée – 9h PDT / 12h EDT / 17h BST / 18h CEST – dans lequel il révélera un peu plus sur le jeu, ainsi que certains de ses autres titres en développement.

Le jeu devrait sortir sur PS4 plus tard cette année. Que pensez-vous de Grotto? Êtes-vous intéressé par ce titre narratif? Cherchez votre fortune dans la section commentaires ci-dessous.