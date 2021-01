Grossesse et COVID-19: éviter les risques et se tenir au courant des vaccinations est la moitié de la bataille gagnée

15 janv.2021 08:20:34 IST

Protégez vos mains, protégez votre visage et protégez votre visage de vos mains – cela continue d’être la principale stratégie de prévention contre le coronavirus.

Le nouveau coronavirus a pris le monde d’assaut, ce qui entraîne beaucoup d’incertitude, de panique et de confusion. Alors que nous avons presque traversé une année entière, les doutes et l’anxiété continuent de toucher les gens, en particulier les mères enceintes qui se préparent à apporter une vie au monde. La dernière souche mutante et les nouvelles progressives d’une éventuelle épidémie de grippe aviaire (grippe A) en France ont ajouté au stress dans l’esprit des femmes enceintes. L’essentiel est de comprendre l’impact du virus et de s’y retrouver en cherchant les bons conseils de votre professionnel de santé et en suivant les règles établies pour sa sécurité.

Quels sont les risques encourus?

Il y a beaucoup d’ambiguïté associée à la grossesse et au COVID-19, car la recherche est toujours en cours et il y a eu très peu de consensus, avec la nature en évolution rapide du virus. L’immunité est connue pour diminuer pendant la grossesse, il est donc essentiel de prendre des précautions particulières pendant cette phase et encore plus maintenant, avec la pandémie du COVID-19 qui fait rage. Si une femme enceinte est infectée, le risque d’hospitalisation est plus élevé, suivi de soins intensifs ou de ventilation si nécessaire.

Il n’est pas encore établi que la grossesse est un groupe vulnérable, car il existe des preuves variables que le virus se transmet au fœtus par une mère infectée. Il est peu probable que le bébé présente des défauts de développement en conséquence, à moins que la femme ait une fièvre extrêmement élevée qui peut être une cause de ces anomalies. Les mères enceintes peuvent espérer donner naissance à un bébé en bonne santé non affecté par le virus, avec des soins et des précautions adéquats, étayés par de plus en plus de données. Cependant, une mère qui allaite, si elle est infectée, doit être extrêmement prudente pour éviter de transmettre l’infection à son nouveau-né.

Mesures protectives

Les précautions que les femmes enceintes doivent prendre pendant leur grossesse ne sont pas différentes de ce que la plupart des gens entreprennent actuellement. Il est impératif de se laver les mains fréquemment avec du savon ou d’utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Maintenez la distance sociale et évitez les endroits bondés. Portez toujours un masque et évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Il est important de pratiquer l’hygiène respiratoire.

Les femmes enceintes peuvent se rendre à leurs rendez-vous chez le médecin en respectant les protocoles qui peuvent minimiser l’exposition et réduire la transmission éventuelle du virus. Profitez des consultations en ligne pour vos demandes non urgentes.

Les bases de la bonne gestion

La prise en charge maternelle et la sécurité fœtale sont de la plus haute importance et les bonnes étapes doivent être suivies. Il est essentiel de garder un œil sur les symptômes, puis de prendre les mesures rapides et nécessaires en conséquence. Contactez votre fournisseur de soins de santé ou votre centre de diagnostic et prenez des dispositions pour vous faire tester et appelez à l’avance si vous vous rendez personnellement. Il est très important d’informer votre fournisseur de soins de santé de vos symptômes avant de vous rendre pour éviter toute infection croisée potentielle de / à d’autres. Continuez à prendre des multivitamines et des nutriments essentiels pour maintenir votre immunité en place. Il faut être en contact permanent avec son fournisseur de soins de santé pour une évaluation et une gestion appropriées des femmes enceintes infectées et du risque potentiel pour le bébé.

N’oubliez pas vos injections au milieu de la pandémie

Bien que le COVID-19 ait occupé le devant de la scène, il est plus important que jamais de ne pas oublier la protection contre d’autres infections existantes qui peuvent avoir un impact sur vous et la santé de votre bébé. Ainsi, tout en prenant ces mesures supplémentaires en raison du coronavirus, les femmes enceintes doivent également prêter attention aux maladies évitables par la vaccination. La vaccination de la mère et des soignants est essentielle pour créer un effet cocooning pour la prévention de la transmission à votre tout-petit. Ainsi, les vaccins sont également recommandés pour les autres membres de la famille et les soignants.

Les virus vivants atténués et les vaccins bactériens vivants sont généralement contre-indiqués pendant la grossesse. Mais les virus inactivés peuvent être administrés en toute sécurité. Il est préférable de consulter votre médecin pour vos besoins spécifiques en fonction de vos antécédents et de votre état de santé actuel.

Vaccinations préconceptionnelles

Rubéole

Le syndrome de rubéole congénitale (SRC) est une affection qui survient chez un fœtus dont la mère est infectée par le virus de la rubéole pendant la grossesse, en particulier au cours du premier trimestre. Il provoque un avortement, une fausse couche, une mortinaissance, des anomalies fœtales et des malformations congénitales. Les Centers for Disease Control & Prevention (CDC) recommandent le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) avant la conception. Puisqu’il est fabriqué avec des virus vivants atténués, il n’est de préférence pas administré aux femmes enceintes.

Hépatite B

L’infection par l’hépatite B présente un risque sérieux pour les nourrissons à la naissance. Lorsque les bébés sont infectés, ils courent le risque de développer une infection chronique à vie, y compris des lésions hépatiques, une maladie du foie et un cancer du foie. Les mères infectées peuvent transmettre le virus au fœtus, d’où l’idée que le couple se fasse vacciner avant la conception.

Varicelle

L’infection à la varicelle ou la varicelle au cours du premier ou du début du deuxième trimestre de la grossesse peut entraîner un «syndrome de varicelle congénitale» pouvant entraîner des anomalies chez le fœtus ainsi qu’un risque de malformations congénitales graves. Le vaccin contre la varicelle est conseillé avant de planifier une grossesse pour éviter ces complications.

HPV

Le vaccin contre le papillomavirus humain (VPH) cible les types de VPH qui causent la plupart des cancers du col de l’utérus. La vaccination est recommandée pour les filles dès l’âge de neuf ans et si elle est manquée plus tôt, elle peut être administrée jusqu’à l’âge de 45 ans. Il vaut mieux donner le plus tôt possible. Le vaccin quadrivalent protège également contre les verrues pérennes.

Vaccins à prendre pendant la grossesse, en cas d’oubli plus tôt

Anatoxine tétanique

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une femme enceinte doit être vaccinée contre l’anatoxine tétanique en deux doses. La deuxième dose recommandée est le vaccin 3-en-1 Tdap contenant un composant acellulaire contre la coqueluche qui peut prévenir le tétanos, la diphtérie et la coqueluche ou la coqueluche. S’il est pris après 26 semaines, il protège non seulement la mère mais aussi le nouveau-né au cours des premiers mois de vie.

Grippe

Les pays tropicaux comme l’France connaissent la saison de la grippe tout au long de l’année. Ainsi, tout le monde devrait être vacciné avec la vaccination contre la grippe saisonnière, de préférence deux à trois semaines avant la conception ou la saison grippale. Si elle est prise vers le septième mois de grossesse, elle protège non seulement la mère mais aussi le bébé pendant les six premiers mois de la vie.

Lors d’un voyage dans des zones à haut risque, il est conseillé de se faire vacciner contre la fièvre jaune, l’encéphalite japonaise et la typhoïde conformément aux recommandations de voyage. Après l’accouchement, au cas où vous n’auriez pas été vacciné, vous pouvez prendre les vaccins en attente comme la rubéole, la varicelle, la grippe et le VPH, l’hépatite et d’autres vaccins.

L’auteur est obstétricien et gynécologue au Nest Hospital Malad, Mumbai

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂