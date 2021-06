Gronkh, Trymacs et Papaplatte lancent Spielesause en tant qu’événement de streaming pour la gamescom 2021

le gamescom 2021 aura lieu à nouveau purement numérique, mais ne veut pas enregistrer avec une multitude d’événements. Pour cela, un événement a maintenant été annoncé que l’ensemble trois jours de trois des plus grands streamers d’Allemagne Gronkh, Assiette en carton et Trymacs est présenté : Le Pause de jeu. L’emplacement et le programme ont tout pour plaire.

gamescom 2021 : Coupure des jeux avec Gronkh, Papaplatte et Trymacs

En plus des meilleurs streamers, l’ensemble 5,3 millions d’abonnés count, d’autres influenceurs et invités seront présents pour l’événement et en direct de l’original Salles Koelnmesse flux. Ils en ont un pour leur ensemble de streaming Emplacement de 4000 mètres carrés à l’élimination.

Quand a lieu la pause du jeu ? L’événement de plusieurs jours aura lieu du 26-29 août 2021 hébergé.

Où puis-je suivre l'événement ? Les streamers diffusent le Pause de jeu sur leurs chaînes Twitch respectives :

Que verra-t-on Une configuration de jeu haute performance, une arène d’esports et même une cuisine TV seront disponibles pour l’événement. Le programme est accompagné Concerts en direct, Jeux télévisés, Stylo et papier comme invités intéressants et surprend divertir pour amener un peu la gamescom 2021 dans le salon de la maison.

Si nous ne pouvons pas entrer à plusieurs reprises dans les halls Koelnmesse cette année, cela viendra à nous.

Une association de gamescom avec gestion 1UP, gestion new-base et Trymacs. Le coordinateur du projet John-Dustin Martin commente l’événement gamescom comme suit :

« Nous avons mis en place un programme varié et diversifié que nous combinons avec un concept de production innovant chez koelnmesse. Par le mélange de flux se déroulant en parallèle sur les chaînes de nos artistes et de spectacles communs, nous créons pour le public l’impression de parcourir les salles d’exposition colorées de la gamescom.«

Spielesause en tant que partenaire officiel de la gamescom

L’événement en ligne sera également disponible sur le portail de contenu gamescom now, car il s’agit d’un partenariat officiel avec le salon. Le portail fournit la plate-forme pour les bandes-annonces, les annonces et les diffusions en direct et permet une présence numérique au sein de la communauté des joueurs.