Gronkh investit maintenant dans le thé et crée sa propre société d’investissement

le plus célèbre d’Allemagne YouTubeur va parmi les investisseurs. Erik Range, que la plupart d’entre vous connaissent probablement sous le vieil ego Gregor Onkh (Gronkh en abrégé), gravit le Start-up de boissons Ocha-Ocha un. Avec le vétéran de Let’s Plays, l’entreprise obtient non seulement des ressources financières, mais aussi une en même temps ambassadeur respecté de la marque.

Gronkh : De streamer à investisseur

gronder inspire une énorme base de fans depuis plus de dix ans. Avec 4,91 millions d’abonnés sur YouTube (Au 21 juillet 2022), il est l’un des 25 YouTubers les plus titrés au monde. Erik Range n’est pas seulement connu comme un joueur pur-sang, mais aussi pour son engagement social. Par exemple, il est également sur divers plateformes de financement participatif animé.

Avec son nouveau Offshoot Range Ventures, Gronkh agira de plus en plus en tant qu’investisseur à l’avenir. la Invest company complète le package, composé de sa propre boutique de produits dérivés, Gods of Gaming GmbH et de l’agence d’artistes 1UP Management. Comme l’entrepreneur vient de l’annoncer, il Start-up d’Augsbourg Ocha-Ocha être son premier investissement.

Qu’est-ce que l’ocha-ocha et qu’est-ce qui le rend si spécial ?

Fondée en 2018 et basée à Augsbourg, l’entreprise s’est donné pour mission d’aider les personnes boissons au thé et au café purs sans édulcorants supplémentaires passionnants. La start-up y attache une grande importance durabilité maximale. En 2021, l’entreprise a collecté dans le cadre d’un campagne de financement participatif De l’argent pour vous sauver de la crise de Corona.

C’est là que Gronkh entre à nouveau en jeu. Cela a pris conscience de l’action et il en est donc venu à des discussions sérieuses à ce sujet un éventuel investissement. Comme le dit Gronkh dans un flux en direct sur Twitch, il dit qu’il le veut éloignez-vous des boissons sucrées et dit: « Mon plus gros problème est ma dépendance au sucre. »

Casting d’Ocha-Ocha et Gronkh fait l’un pour l’autre être. La start-up s’exprime sur la coopération:

« Pour [Gronkh] la philosophie Ocha-Ocha® est parfaite pour rester éveillé et hydraté tout au long de ses performances live de 10 heures. Et le tout sans sucre. C’est pourquoi il investit dans Ocha-Ocha.

Ocha-ocha semble être résoudre un problème. C’est donc celui-là Raison principale de son investissement.