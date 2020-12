Grogu aura-t-il une fin tragique? La question laissée par The Mandalorian

The Mandalorian a terminé sa deuxième saison vendredi avec un épisode émotionnel qui a eu une fermeture inattendue. Le départ de Grogu et l’adieu avec Din Djarin ont fait pleurer plus d’un fan, mais cela a également laissé une forte inconnue sur l’avenir de la bien-aimée Baby Yoda. Revoir le questions en suspens pour la troisième partie de la série à succès Disney +.

Le retour de Luke Skywalker était un autre des aspects les plus forts du huitième épisode et a été donné pour emmener El Niño à son Académie Jedi. La création de Jon Favreau se déroule environ cinq ans après la bataille d’Endor, date à laquelle le personnage de Mark Hamill voit son père mourir et crée plus tard l’Académie.

Qu’arrivera-t-il à Grogu dans la troisième saison de The Mandalorian?

De cette manière et sachant ce qui s’est passé dans la chronologie de la saga, L’avenir de Grogu peut être inquiétant. Est-ce que selon l’histoire, Ben Solo (transformé en Kylo Ren) a effectué le massacre de l’Académie Jedi et n’a laissé aucun survivant. Ensuite si bébé yoda reste là ça pourrait être l’une des victimes de la saison trois.

Cette possibilité est soutenue en considérant que le petit personnage n’apparaît nulle part ailleurs dans la trilogie suite. Grogu a déjà échappé à la mort dans un temple Jedi, lorsque l’Ordre 66 a été exécuté comme l’a révélé Ahsoka Tano. Sera-t-il capable de le refaire dans les nouveaux épisodes?

Sur les réseaux sociaux, les fans de la saga Star Wars ont accueilli avec inquiétude la fin de la deuxième saison de The Mandalorian. D’une part, ils ont célébré l’apparition de Luke, mais de l’autre ils se sont inquiétés parce qu’ils savent comment les élèves du fils d’Anakin ont fini.