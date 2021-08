Groenland : Migration vendue à Cannes pour 75 millions de dollars à STX

Suite du film catastrophe Groenland : Migrations a largement évité, eh bien, le désastre au marché virtuel de Cannes de cette année. Le film, une suite aux années 2020 Groenland mettant en vedette Gerard Butler, a maintenant vendu ses droits mondiaux à STXfilms pour la somme colossale de 75 millions de dollars, le plus gros contrat à Cannes cette année. STX aurait investi 25 millions de dollars pour les droits nationaux de Groenland : Migrations, tandis que le studio a également acheté les droits étrangers pour 50 millions de dollars supplémentaires.

Le Groenland La suite aurait suscité beaucoup d’intérêt sur le marché virtuel, en particulier auprès des acheteurs indépendants. Cependant, comme c’est généralement le cas avec ce genre de tarif à succès, STX, qui a distribué le premier film, a profité de son option de correspondance et continuera désormais son voyage à travers l’apocalypse aux côtés de Butler et du réalisateur Ric Roman Waugh.

Sorti en décembre 2020 après plusieurs retards dans les circonstances actuelles, le premier Groenland commence lorsque les scientifiques font une découverte surprenante. Des fragments d’une comète frapperont la Terre dans quelques jours et provoqueront probablement l’extinction de l’humanité, et le seul espoir de survie est de se réfugier dans un groupe de bunkers au Groenland. Le Groenland suit une famille qui doit se battre pour sa survie alors qu’elle se dirige vers le salut avant que la comète n’entre en collision avec la planète. John Garrity (Gerard Butler), son ex-épouse Allison (Morena Baccarin) et son jeune fils Nathan font un voyage périlleux vers leur seul espoir de sanctuaire.

Au milieu des récits terrifiants de villes du monde entier rasées par les fragments de la comète, les Garrity vivent le meilleur et le pire de l’humanité alors qu’ils luttent contre la panique et l’anarchie croissantes qui les entourent. Alors que le compte à rebours de l’apocalypse mondiale approche de zéro, leur incroyable voyage se termine par un vol désespéré et de dernière minute vers un éventuel refuge.

La suite, Groenland : Migrations, reprendra là où le premier film s’est déroulé, réintroduisant la famille Garrity, qui a survécu à un événement de niveau proche de l’extinction lorsqu’une comète interstellaire frappe la terre, et doit maintenant quitter la sécurité du bunker du Groenland et se lancer dans un voyage périlleux à travers le les friches gelées décimées de l’Europe pour trouver un nouveau foyer. Gerard Butler et Morena Baccarin reprendront respectivement leurs rôles de John et Allison Garrity. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé officiellement, Roger Dale Floyd devrait également revenir en tant que leur fils, Nathan Garrity.

Le premier film a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, totalisant 52,3 millions de dollars dans le monde, la suite devant s’appuyer sur le monde post-apocalyptique qui vient d’être créé.

Butler et Baccarin seront à nouveau sous la direction du cinéaste du premier film Ric Roman Waugh, à partir d’un scénario de Groenland l’écrivain Chris Sparling. La suite se verrait également attribuer un budget de 65 millions de dollars, ce qui, comparé au budget de production du premier film de seulement 35 millions de dollars, suggère une portée beaucoup plus large pour les aventures continues de la famille Garrity.

La suite du thriller catastrophe devrait être tournée en 2022 et sera produite par Basil Iwanyk et Brendon Boyea de Thunder Road Pictures, Gerard Butler et Alan Siegel de G-BASE et Sébastien Raybaud et John Zois d’Anton. Anton finance entièrement le film et contrôle tous les droits. CAA Media Finance co-représente les États-Unis Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

Thèmes : Groenland 2, Groenland