Griselda incarnera Sofia Vergara dans le rôle de la marraine de la cocaïne

L’histoire de Griselda Blanco a été racontée dans de nombreux livres, documentaires et exposés. Son histoire a également été racontée à l’écran dans un téléfilm Marraine de la cocaïne avec Catherine Zeta-Jones dans le rôle du seigneur de la drogue charismatique et mortel. Sofia Vergara s’apprête à plonger dans la nouvelle série limitée Netflix, Griselda. Avec la série composée de six épisodes de 50 minutes, il semblerait qu’ils vont raconter l’histoire de Blanco des années 80 aux années 2000.

La série sera produite par Narcos‘ Eric Newman, avec Ingrid Escajeda (Justifié, Pete sournois) en tant que scénariste, producteur exécutif et showrunner. « Griselda Blanco est depuis longtemps un projet passionné pour Sofia et nous sommes reconnaissants qu’elle et ses partenaires de LatinWe nous aient choisis pour l’aider à raconter cette histoire », a déclaré Newman. « Sofia est un talent brillant et sa passion combinée à une histoire fantastique de Doug et Ingrid, et l’incroyable Andrés Baiz à la barre de la mise en scène, signifie que nous avons une série très excitante à partager avec le public. »

Sofia Vergara semble avoir trouvé la solution idéale pour son projet. Newman et son équipe créative de Netflix ont épaté le public avec leur chronique approfondie des exploits criminels de Pablo Escobar sur Narcos. « Griselda Blanco était un personnage plus grand que nature dont les tactiques impitoyables mais ingénieuses lui ont permis de diriger un empire d’un milliard de dollars des années avant la plupart des caïds masculins les plus notoires sur lesquels nous en savons tant », a déclaré Vergara. « Nous sommes ravis d’avoir trouvé les partenaires parfaits en Eric, Andrés et Netflix pour nous aider à porter cette histoire de sa vie à l’écran. »

« Eric Newman a habilement donné vie aux personnages et aux histoires les plus dynamiques à l’écran aujourd’hui », a déclaré Peter Friedlander, vice-président des séries scénarisées américaines et canadiennes chez Netflix. « Nous sommes ravis de continuer sur cette voie créative avec lui et pour cette collaboration avec Sofia Vergara – une force du divertissement et un talent mondialement aimé. Avec une équipe incroyable à la barre – nous avons hâte que le monde voit comment Ingrid Escajeda, Doug Miro et Andrés Baiz affrontent les méandres de l’histoire épique de Griselda Blanco. »

Si vous n’êtes pas familier avec l’histoire captivante de Griselda Blanco et son rôle dans le cartel de Medellín, cela vaut vraiment la peine de chercher sur Google. La femme était une pionnière du trafic de drogue dans les années 1980, construisant un empire qui s’étendrait de la Colombie à New York, Miami et la Californie du Sud. Son règne serait finalement responsable des meurtres de plus de 200 personnes, la marquant comme la femme la plus puissante et la plus impitoyable du monde. Elle deviendrait également la toute première femme criminelle milliardaire.

Pour Sofia Vergara, connue pour ses talents de comédienne, ce sera un départ, une plongée dans le monde souterrain du trafic de drogue. Avec des pièces d’époque s’étalant sur des décennies, je suis sûr que nous allons vivre une aventure épique depuis des débuts modestes jusqu’à l’ascension de Blanco jusqu’à la puissance ultime et le carnage. De même que Griselda sur Netflix, Vergara aura de la concurrence, car Jennifer Lopez a également un biopic Blanco, La marraine, dans les ouvrages. Il sera intéressant de voir les visions des deux femmes pour le rôle principal. Cette nouvelle nous vient de Variety.