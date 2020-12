Grindr révèle les pays avec la plupart des hauts et des bas

Grindr a révélé les pays avec le plus grand nombre de hauts et de bas. (Getty / MARTIN BUREAU)

Gays, préparez vos passeports pour un voyage post-pandémique – Grindr a révélé les pays avec le plus grand nombre de hauts et de bas.

L’application de branchement mondiale est active dans presque tous les pays du monde, mais certaines régions ont des préférences nettement différentes des autres.

Le Vietnam, la Suède, la Thaïlande, le Pérou et l’Afrique du Sud abritent la plus grande proportion d’utilisateurs qui se répertorient comme des fonds, selon l’application gay 2020 Grindr Non emballé rafle.

Pendant ce temps, le Nigéria, où le sexe gay est illégal, abrite l’une des proportions les plus élevées de tops, derrière seulement le Maroc et l’Inde et devant le Chili et Israël.

Si vous recherchez un homme qui est prêt à tout, l’Amérique du Sud est certainement votre destination de choix, les hommes du Venezuela, du Guatemala et de l’Argentine étant les plus susceptibles de s’afficher comme vers.

Grindr a ajouté une clarification importante: «Ces données ne représentent qu’une sous-section de nos utilisateurs (tous les utilisateurs de Grindr n’incluent pas ces informations dans leurs profils), et Grindr lui-même ne représente qu’une sous-section de la communauté queer mondiale.

«Il est donc important de noter qu’il ne s’agit pas d’un rapport complet ou scientifique sur les comportements sexuels et les fréquentations queer dans le monde.

«Au lieu de cela, il s’agit d’une manière amusante et informelle d’aider nos utilisateurs à mieux se connaître, de servir de brise-glace pour les conversations dans l’application et de fournir des informations sur les tendances de l’activité Grindr de l’année.»

Dans des données plus robustes, les États-Unis restent le plus grand marché pour l’application, suivis du Brésil, du Mexique, de l’Inde et du Royaume-Uni, les Britanniques se classant admirablement parmi les cinq premiers malgré la population réduite du Royaume-Uni.

Pendant ce temps, le jour saint ressemble plus à un jour troué, Grindr révélant que le dimanche soir est le moment le plus actif pour les utilisateurs.

Dernières nouvelles: les gays comme Lady Gaga et Ariana Grande.

Grindr a également révélé les chansons les plus listées de 2020, et nous sommes stupéfaits d’annoncer que les gays adorent écouter Lady Gaga et Ariana Grande.

La collaboration du duo «Rain on Me» arrive en tête de liste, suivie en peu de temps par le phénomène culturel «WAP» de Cardi B et Megan Thee Stallion. Les blagues s’écrivent, vraiment.

Grindr a ajouté: «Ce fut une année pas comme les autres, et bon nombre des façons habituelles dont les gens apprécient Grindr – rendez-vous en personne, rencontres, tennis (oui, certains d’entre nous utilisent Grindr pour trouver des partenaires de tennis) – n’étaient plus sur la table en 2020. en raison de COVID-19.

«Mais cela ne signifie pas que les gens ne se connectaient pas encore. Cet aperçu de l’activité montre que même au cours d’une année de quarantaine et d’isolement, les gens ont toujours trouvé des moyens de s’exprimer et de se connecter en toute sécurité depuis leur domicile. »