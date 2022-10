Grimsburg est renouvelé pour la saison 2 chez Fox avant la première de la série

Fox doublera ses plans pour élargir davantage sa liste d’originaux animés avec un renouvellement anticipé pour la prochaine série Grimsburg. La date limite rapporte que le réseau a officiellement renouvelé Grimsburg pour la saison 2 mois avant que l’émission ne soit diffusée en première en 2023. La série, mettant en vedette Jon Hamm exprimant le personnage principal, a été annoncée pour la première fois en octobre 2021.

« Je suis très heureux d’être impliqué dans l’univers de l’animation Fox », a déclaré Hamm à l’époque. « Un univers que j’observe activement depuis le début des années 90. L’opportunité d’avoir la chance de porter un projet comme Grimsburg à la vie qui est si particulière et unique, et travailler avec ses créateurs incroyablement imaginatifs et hilarants est une chose avec laquelle j’ai hâte de commencer. »

Le président du divertissement de Fox Entertainment, Michael Thorn, a ajouté : « Alors que nous continuons à étendre notre marque d’animation au-delà des comédies familiales, GrimsburgLa vision follement drôle, bizarre et inventive du genre policier en fait la parfaite comédie Fox de nouvelle génération. Et avec Jon Hamm au premier plan dans le rôle de Marvin Flute, le détective profondément troublé avec des goûts et des opinions très éclectiques, nous pensons que cela pourrait enfin être le rôle d’évasion de Hamm en tant qu’homme de premier plan. »

Plus récemment, Thorn a annoncé le renouvellement anticipé de l’émission lors d’un panel du Mipcom. L’émission a été créée par Catlan McClelland et co-écrite par Matthew Schlissel, tandis que l’exécutif de Hamm produit avec Gail Berman et Hend Baghdady du groupe Jackal, Donnie Tavel et le showrunner Ghadd Gindin. Vous pouvez lire la description fournie de la série ci-dessous.

La série suit Marvin Flute (Hamm), qui pourrait être le plus grand détective à attraper un clown cannibale ou à identifier correctement une armoire moderne du milieu du siècle. Mais il y a un mystère qu’il ne parvient toujours pas à percer : sa famille. Maintenant qu’il est de retour à Grimsburg, une ville où tout le monde a un secret ou trois, Flute suivra toutes les pistes qu’il a pour se racheter avec l’ex-femme qu’il n’a jamais cessé d’aimer, même si cela signifie traîner avec le fils qu’il n’a jamais pris la peine de faire connaissance.

Fox construit son ardoise d’animation





Renard

Récemment, Fox a également donné un renouvellement anticipé à une autre émission d’animation qui ne fera ses débuts qu’en 2023. Krapopolis, créée par Dan Harmon, est une série animée se déroulant dans la Grèce antique qui imagine des dieux ayant plus une vie de style sitcom. Un aperçu de la série arrivera en novembre, et bien qu’elle ne soit pas diffusée avant 2023, elle a également été renouvelée pour la saison 2.

Pendant ce temps, Fox a refusé d’autres émissions d’animation pour investir davantage dans la programmation originale. Il a également été révélé qu’une relance planifiée de roi de la colline n’avancera pas chez Fox car le réseau ne détient pas les droits majoritaires. Le temps nous dira comment le public réagit finalement à ces nouvelles émissions et si l’investissement dans de nouvelles séries comme Krapopolis et Grimsburg sera la bonne direction à prendre. On ne sait jamais quelle sera la série qui deviendra la prochaine Les Simpsons.