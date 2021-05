Grimes taquine son apparition sur « SNL » avec Elon Musk: « Regarde-moi essayer d’agir! »

Grimes dit qu’elle va montrer ses talents d’actrice lors de l’épisode de «Saturday Night Live» de ce soir aux côtés du père de son enfant, le PDG de Tesla et de «Technoking» Elon Musk, qui animera l’émission.

Le musicien de 33 ans a partagé une série de photos sur Instagram posant dans une pièce en miroir. Dans la légende, elle a partagé un extrait hilarant de la dictée automatique que son téléphone a prise, expliquant: «Wow, ma dictée automatique était activée pendant que je parlais à un ami essayant d’écrire ce message, alors c’est ce que mon téléphone pense que j’ai dit ‘SNL mais je pense que les toilettes et Ethereum ne sautent pas pour acheter ce n’est pas une chose à long terme comme ça pourrait prendre un couple comme un an ou quelque chose avant qu’ils ne deviennent plus gros, je le ferais je ne sais pas lequel ouais je pense qu’un assez bon pari »

« Branchez-vous sur SNL ce soir pour me regarder essayer d’agir! » elle a conclu la légende.

Il a été annoncé le mois dernier que Musk serait l’hôte pour la première fois aux côtés de Miley Cyrus, qui fera sa sixième apparition en tant qu’invité musicale. La décision d’avoir Musk animateur a suscité une certaine controverse, avec non seulement les téléspectateurs divisés sur la décision, mais aussi les membres de la distribution «SNL».

Pete Davidson et Michael Che, qui sont tous deux apparus séparément dans «Late Night with Seth Meyers», ont exprimé leur enthousiasme pour la perspective de l’hébergement de Musk, tandis que l’acteur Aidy Bryant semblait aborder la décision sur ses histoires Instagram en partageant un tweet de Bernie Sanders. le tweeter lire en partie: «Les 50 personnes les plus riches d’Amérique possèdent aujourd’hui plus de richesses que la moitié inférieure de notre peuple.»

«Permettez-moi de le répéter, car c’est presque trop absurde pour le croire: les 50 personnes les plus riches de ce pays possèdent plus de richesses que quelque 165 MILLIONS d’Américains», poursuit le tweet. «C’est une obscénité morale.»

Après avoir annoncé qu’il animerait l’émission le 24 avril, Musk a poursuivi avec un deuxième tweet, l’écriture, « Découvrons à quel point Saturday Night Live est vraiment en direct 😈. »

Découvrons à quel point Saturday Night Live est vraiment en direct 😈 – Elon Musk (@elonmusk) 25 avril 2021

Le 1er mai, Musk a tweeté à ses partisans: «Jeter quelques idées de sketchs pour SNL. Que devrais-je faire? »

Chris Redd, membre de la distribution de «SNL», a répondu de manière hilarante en tweetant une citation de l’ingénieur en chef de Space X et ajouter, « D’abord, j’appellerais Em sketchs 😂. »

Grimes, de son vrai nom Claire Elise Boucher, partage un fils d’un an avec Musk nommé X Æ A-Xii, prononcé «X Ash A Twelve», qu’elle appelle «Little X».

Musk a partagé une photo de famille récente en mars du trio sur Twitter. Sur la photo, Grimes porte une fleur dans ses cheveux tandis que Musk tient leur fils alors qu’il cherche un bouquet de fleurs coloré.

«Starbase, Texas», le PDG de Tesla a sous-titré le tweet.

L’épisode de samedi de la célèbre comédie de sketchs est historique pour plus d’une raison. Pour la toute première fois, « Saturday Night Live » sera diffusé en direct à l’international sur YouTube.

«« SNL »est un phénomène mondial et ce livestream marque la première fois que le public du monde entier fera l’expérience de l’émission simultanément avec les États-Unis», a déclaré Frances Berwick de NBCUniversal dans un communiqué. «C’est incroyablement excitant de créer cet événement mondial avec l’hôte Elon Musk et l’invitée musicale Miley Cyrus. Nous remercions nos partenaires internationaux et YouTube de nous avoir aidés à y parvenir. «

