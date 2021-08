Grimes participe à la tendance TikTok pour défendre son petit ami Elon Musk

Fondamentalement, vous êtes censé danser sur un air particulier et énumérer un certain nombre de questions sur votre partenaire en suggérant « est-il chaud ou… ? »

La liste des choses que les gens peuvent soit être « chaudes ou… » est interminable, et des milliers de personnes ont proposé leurs suggestions avant Grimes.

Les exemples précédents comprenaient « Est-il sexy ou faisons-nous simplement des enfants mignons ensemble ? », « Est-il chaud ou regarde-t-il simplement volontairement Orgueil et préjugés avec moi?’ et « Est-il sexy ou est-il simplement le meilleur ami de tous mes frères et cousins ? »