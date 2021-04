Grimes montre un énorme nouveau tatouage dans le dos «  Alien Scars  »

« N’a pas une bonne photo parce que ça fait trop mal et j’ai besoin de dormir haha, et ce sera rouge pendant quelques semaines, mais gna être de belles cicatrices extraterrestres

Lors d’une interview de février 2020 avec The Face, on a demandé à Grimes si elle « préférait aller sur Mars ou télécharger votre conscience dans le cloud ».

Grime a répondu: « Comme, ce sont les choses principales que j’essaie de faire. Je suppose que j’aimerais télécharger ma conscience, puis quand c’est technologiquement possible, faire vivre ma conscience dans une sorte de vaisseau humanoïde qui peut parler et bougez librement, et alors ce corps peut aller sur Mars et d’autres planètes avec mon esprit à l’intérieur.