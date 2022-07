Grimes était-il au courant des jumeaux d’Elon Musk avec Shivon Zilis ?

Selon des documents judiciaires obtenus exclusivement par Business Insider, le PDG de Tesla, Elon Musk, a engendré une paire de jumeaux avec le cadre de Neuralink, Shivon Zilis, en novembre 2021 – quelques semaines seulement avant d’accueillir son deuxième enfant avec Grimes.

Grimes et Musk entretiennent une relation intermittente depuis environ 4 ans maintenant – actuellement en rupture – mais la nouvelle de jumeaux secrets laisse beaucoup se demander si l’artiste canadien était au courant pour Musk et Zilis, ou si elle s’en soucie ou non.

Grimes était-il au courant des jumeaux secrets d’Elon Musk avec Shivon Zilis ?

Les jumeaux de Zilis sont nés en novembre, ce qui signifie qu’ils ont probablement été conçus vers février 2021, ce qui était une période assez silencieuse pour Grimes et Musk.

Si Grimes était au courant de la grossesse de Zilis, alors elle ne l’a pas laissé paraître, et pour autant que nous sachions, elle et Musk étaient toujours ensemble.

Grimes et Musk, qui ont commencé à se fréquenter en 2018, partagent un fils nommé X AE A-XII – X en abrégé – né en mai 2020 et une fille, Exa Dark Sideræl, née en décembre 2021.

En avril 2021, Grimes a publiquement défendu Musk après que des fans lui aient demandé pourquoi elle était en couple avec un « militant des droits des hommes ».

Grimes a même fait allusion à la relation étroite d’Elon Musk avec Shivon Zilis.

« Il ne l’est pas », a-t-elle déclaré sur TikTok, niant l’affirmation selon laquelle il était un militant des « droits des hommes ».[Definitely] il a été très immature à certains moments sur Twitter, mais pour [example] le président de SpaceX est une femme, tout comme son bras droit chez Neuralink, etc. »

Bien que Grimes n’ait pas nommé Zilis, elle occupe un poste de direction chez Neuralink et pourrait être celle que le chanteur appelait le « bras droit » de Musk.

Grimes a également interagi avec Shivon Zilis sur Twitter – probablement pendant qu’elle était enceinte.

Grimes a répondu avec un emoji star à un tweet dans lequel Zilis a défendu Musk en disant qu’il n’y avait « personne que je respecte et admire plus » que l’homme d’affaires milliardaire.

Cet échange a eu lieu environ 5 mois avant la naissance des jumeaux secrets.

En mai 2021, Musk a animé un épisode de Saturday Night Live où Grimes a même fait une apparition lors de l’un des sketchs. Le couple semble aller fort.

Grimes et Elon Musk ont ​​révélé qu’ils avaient rompu en septembre 2021.

Environ un mois avant la naissance des enfants de Zilis, Musk a révélé que lui et Grimes étaient « semi-séparés » et vivaient séparément, selon Page Six.

« Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes », a déclaré Musk.

Musk a insisté sur le fait que la séparation était en grande partie due au fait que leurs carrières les obligeaient à être éloignés les uns des autres tout le temps – elle vit à Los Angeles tandis qu’il vit au Texas.

Grimes et Elon Musk se sont brièvement réconciliés après la naissance de leur fille mais se sont à nouveau séparés.

Les deux ont secrètement accueilli un deuxième enfant via une mère porteuse début décembre 2021 – une fille nommée Exa Dark Sideræl. L’existence de leur fille a été révélée dans un article de Vanity Fair de mars 2022.

Dans l’interview, Grimes dit qu’elle et Musk sont ensemble mais semblent avoir une relation plutôt non conventionnelle. Cependant, cela n’a pas été conçu pour durer non plus, car Grimes a annoncé qu’ils avaient de nouveau rompu.

« Moi et E avons rompu * encore * depuis la rédaction de cet article haha », a-t-elle tweeté, faisant référence à l’interview de Vanity Fair.

À aucun moment, Grimes n’a rien dit de mal à propos de Musk, révélé des enfants secrets ou reconnu le fait que ces choses se produisaient en arrière-plan.

Elle a toutefois déclaré que leur relation était très « fluide ».

«Je l’appellerais probablement mon petit ami, mais nous sommes très fluides. Nous vivons dans des maisons séparées. Nous sommes meilleurs amis. On se voit tout le temps. … Nous avons juste notre propre truc en cours, et je ne m’attends pas à ce que les autres le comprennent », a-t-elle déclaré à Vanity Fair.

Grimes n’a pas commenté les jumeaux d’Elon Musk avec Shivon Zillis.

Depuis que la nouvelle révélant les documents déposés pour un changement de nom a été révélée, Grimes est resté complètement silencieux sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Musk, d’autre part, a admis la révélation et affirme qu’il « fait de mon mieux pour aider la crise de la sous-population ».

Zilis est également resté silencieux au milieu du cycle de l’actualité.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à pratiquer un sport fictif. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.