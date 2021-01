Grimes est sur le point de terminer son nouvel album

Dans une récente diffusion en direct via Youtube, Grimes a offert à ses fans une session de questions et réponses dans laquelle il a présenté quelques indications sur ses projets à venir, notamment un nouvel album, une publication de livre et une collaboration avec l’auteur-compositeur australien Caroline Polachek.

L’artiste synth-pop faisait la promotion de sa nouvelle collaboration avec la société de technologie Endel, qui consiste en « Berceuse AI», Une application qui utilise certains de ses enregistrements vocaux et diffuse pendant 90 minutes une berceuse ambiante générée par l’intelligence artificielle.

Grimes en profiterait pour offrir de nouveaux détails sur son nouvel album, qui intervient après la sortie de « Miss anthropocène»Début 2020 et dont il assure qu’il est déjà en train de terminer les enregistrements vocaux et certaines éditions.

Il ferait également allusion aux chances de sortir de la nouvelle musique dans les deux prochains mois, bien qu’il ait exprimé des inquiétudes quant à la façon dont la pandémie pourrait l’empêcher de tourner de nouveaux vidéoclips. «La musique est prête mais l’industrie ne l’est pas. Je ne sais pas non plus si je peux enregistrer des clips vidéo avec le Covid, nous verrons », commenterait-il.

Un fan lui posait des questions sur les possibilités de collaborer avec Caroline Polachek: «Caroline et moi avons commencé quelque chose, mais elle est vraiment douée en musique et c’est sacrément complexe. Je suis juste en train de penser «Qu’est-ce que c’est que ça?» Je répondrais.

D’autres sujets de la session de chat incluraient son album préféré, dont il a révélé qu’il s’agissait « Sans peur (de l’amour et des autres démons) » de Kari Uchis. De plus, la chanteuse révélerait qu’elle travaille sur son premier livre, qui se concentrera sur « Les intelligences artificielles, l’avenir de l’existence, l’amour, la guerre et le pouvoir ».