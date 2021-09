Le fils de Grimes, X Æ A-12, l’appelle par son prénom.

Grimes a révélé dans une nouvelle interview qu’elle ne s’identifie pas au mot « mère ». Son fils l’appelle par son prénom.

L’année dernière (4 mai), Grimes et Elon Musk ont ​​accueilli leur premier enfant ensemble au monde. Grimes a donné naissance à un petit garçon et le couple a révélé plus tard qu’ils l’avaient nommé : X Æ A-12 Musk. Grimes a expliqué plus tard que le nom est basé sur la variable inconnue X, son orthographe d’intelligence artificielle, l’avion préféré d’Elon et sa chanson préférée « Archange ».

Maintenant, Grimes s’est ouvert sur ce que X Æ A-12 l’appelle et elle a confirmé que « mère » n’est pas un mot qu’ils utilisent.

Quel est le vrai nom de Grimes ?

Grimes dit qu’elle ne s’identifie pas au mot « mère ». Photo : Taylor Hill/WireImage, @grimes via Instagram

Le vrai nom de Grimes est Claire Elise Boucher et X Æ A-12 l’appelle juste comme ça. S’adressant à Vogue dans sa récente préparation pour la vidéo du MET Gala, Grimes a déclaré: « Je pense qu’avoir un bébé a été une grande renaissance pour moi, comme artistiquement. Être une mère est étrange à dire. Pour une raison quelconque, je ne m’identifie pas avec ce mot. »

Elle a ensuite expliqué que son fils n’avait jamais appelé sa mère. « Ce qui est aussi très bizarre parce que X, il dit ‘Claire’, mais il ne dit pas ‘maman’. Ce qui est tellement… Je me dis : ‘Comment vas-tu…?’ Genre, peut-être qu’il peut sentir mon dégoût pour le mot « mère ».

Grimes a terminé en ajoutant : « Je ne sais même pas pourquoi j’ai un dégoût pour [the word] parce que je respecte… C’est juste, je ne, je ne peux pas m’identifier avec ça, bizarrement. «

