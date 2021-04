Grimes dévoile un nouveau tatouage au dos « Alien Scars »

Le tatouage à l’encre blanche ressemblera finalement à de «belles cicatrices extraterrestres», selon Grimes.

Nous sommes ravis d’annoncer que Grimes est de retour, cette fois avec un nouveau tatouage incroyable (et énorme!) Dans le dos qu’elle a décrit comme « de belles cicatrices extraterrestres ».

le Miss Anthropocène L’artiste, de son vrai nom Claire Boucher, s’est rendue sur Instagram hier (11 avril) pour partager la nouvelle encre qui lui couvre tout le dos.

Grimes a légendé la photo en disant: « Dos complet à l’encre blanche de @tweakt avec l’aide du cerveau informatique extraterrestre de @nusi_quero. Je serai rouge pendant quelques semaines, mais gna sera de belles cicatrices extraterrestres ».

Selon la légende de Grimes, le design complexe et impressionnant a été réalisé avec de l’encre blanche et la rougeur finira par disparaître, laissant derrière elle un tatouage qui ressemblera à des cicatrices sur tout le dos.

Le nouveau dos de Grimes est le dernier ajout à sa collection de tatouages ​​déjà impressionnante, qui comprend une série d’encrages sur ses mains, ses bras et ses jambes.

Expliquant le design et la signification du tatouage, le co-designer Nusi Quero a écrit: « La nuit dernière a été une expérience incroyable, @tweakt et moi avons collaboré à un tatouage pour tout le dos de Grimes, une décision courageuse et belle et Talisman qu’elle portera avec elle à partir d’ici, une armure, un champ spectral, qui l’affectera et la protégera d’une manière inconnue mais sans doute avec une certaine bienveillance. «

