Grimes définit son nouvel album comme un « opéra de l’espace »

Après la sortie de « Miss Anthropocene » début 2020, l’artiste synth pop Grimes prépare déjà son sixième album studio, le premier produit sur son nouveau label, Columbia Records. L’auteur-compositeur-interprète a offert des détails intéressants sur le thème de ce nouveau matériau, le définissant comme « un opéra spatial » qui raconte l’histoire d’une intelligence artificielle lesbienne.

A travers son profil sur Instagram, après avoir partagé une photo, un de ses fans l’a interrogé sur la « vibe » de son nouvel album. Grimes précise qu’il s’agira d’un « space opera » centré sur Clair De Lune », une courtisane artificielle qui a été implantée dans une simulation, qui est un souvenir de l’ingénieur qui a créé la technologie d’Intelligence Artificielle.

Selon Grimes, cet ingénieur veut revivre sa vie et montrer si sa fille de rêve parfaite peut lui apprendre l’amour et ainsi pouvoir préserver l’humanité avant qu’elle ne soit entourée de ténèbres après la rébellion des machines. « Pendant ce temps, elle réalise lentement qu’elle est essentiellement une marionnette dansante pour le regard masculin, donc leur relation devient complexe. »

Grimes souligne qu’au même moment, « No One », un personnage qu’il définit comme la super intelligence la plus puissante de la simulation, se rend compte qu’il y a une simulation hyper-réaliste en fonctionnement, alors il envoie ses marionnettes d’intelligence artificielle pour provoquer le chaos.

Grimes conclut que l’histoire introduira la « principale intelligence artificielle », qui s’appelle Dark Matter. entre dans l’histoire sous le nom de « le cygne noir » de Clair De Lune, et toutes deux entrent dans une romance lesbienne, même si elles ne sont toutes les deux que deux êtres artificiels dans cet univers. Le chanteur souligne qu’il y a encore plus à raconter, mais c’est là que se termine la première partie.

Grimes a ajouté le lien clairedelune.io dans sa biographie Instagram, qui en entrant, l’utilisateur peut s’inscrire sur une liste d’attente avec son nom, son adresse et son numéro de téléphone pour savoir s’il sera « joueur » ou non. En plus d’annoncer que quelque chose viendra 4200AD.

Le mois dernier, Grimes avait anticipé une nouvelle chanson sous le titre « Shinigami Eyes », dont il a présenté un extrait via Discord. Il a récemment soulevé une série de commentaires sur l’intelligence artificielle, assurant qu’il s’agit « du chemin le plus rapide vers le communisme ».