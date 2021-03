Grimes a signé un nouveau contrat avec Columbia Records

Une nouvelle source de Billboard rapporte que l’artiste synth pop Grimes a signé un nouveau contrat avec le label de Registres de Columbia, amenant la chanteuse à conclure un nouveau contrat avec un label plus puissant pour poursuivre sa carrière musicale.

2012 aurait été l’année où l’artiste a signé son contrat avec 4AD, un label qui l’aidera à réaliser ses sorties les plus réussies à ce jour: « Des visions« En 2021, »Anges d’art« En 2015 et »Miss anthropocène»En 2020.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Des artistes confirmés pour se produire au « Grammy 2021 »

En 2018, Grimes aurait anticipé des problèmes dans 4AD en laissant entendre que son prochain album (Miss anthropocène) serait, selon ses propres mots, «le dernier avec mon label sh * t *», espérant pouvoir travailler sur le suivant, en s’assurant que ce serait «son premier album sur un label de son choix avec qui elle se sentait excitée de travailler ». Plus tard, il s’excuserait pour le message.

Au début de sa carrière musicale, Grimes aurait signé avec le label indépendant canadien « Enregistrements Arbutus« , Avec lequel il a fait les albums »Geidi Primes« Y »Halfaxa», Qui aurait été lancé en 2010. Jusqu’à présent, les représentants de Grimes ou de Registres de Columbia ils n’ont pas commenté la question.

La semaine dernière, Grimes a réalisé la vente aux enchères de dix œuvres d’art uniques, au format crypto-monnaie. Sous le titre de « Collection WarNymph Vol.1», Cet ensemble aurait été vendu pour un total de 5,8 millions de dollars. Chacune de ces unités était en NFT (Jetons non fongibles), ce qui signifie qu’ils ne peuvent en aucun cas être répliqués.

Ce format ne lui permet pas non plus d’être utilisé comme n’importe quelle autre unité de crypto-monnaie, ce qui en fait un bien précieux pour les passionnés de crypto. Ces jetons ont été créés avec le frère de l’artiste, Mac Boucher, et ont à l’intérieur quelques chansons de leur discographie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Eminem s’attaque à la culture de l’annulation avec « Tone Deaf »

Grimes se tient avec Lil Uzi Vert sont parmi les volontaires pour avoir ‘Neurolink‘, une interface de calcul dans le cerveau développée avec Elon Musk dans l’intention de servir de moyen de transmission cérébrale, qui devrait traiter des conditions telles que la démence.