Grimes a révélé l’inspiration de « Dune » pour sa tenue au Met Gala 2021

Ce lundi avait lieu après l’annulation du Met Gala l’an dernier, un événement organisé par le « Metropolitan Museum of Art de New York » au cours duquel des artistes et des membres du show business ont défilé vêtus de tenues colorées inspirées d’un thème proposé par les organisateurs de l’événement exclusif.

L’édition 2021 du Met Gala a respecté certaines mesures de propagation du Covid, qui comprenaient l’utilisation de masques à l’intérieur. Le thème de cette année était « En Amérique : un lexique de la mode ». Un sujet que, bien que de nombreux participants aient abordé avec des costumes tirés de l’âge d’or d’Hollywood, de la saga cinématographique de « The Matrix » ou de la Statue de la Liberté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Britney Spears quitte Instagram après avoir remercié ses fans pour leur soutien

Tout le monde parle du MetGala de Rosalia avec sa mantille, Billie Eilish à la Marylin Monroe et et si Kendall Jenner et Gigi. Vous n’avez pas bien vu Grimes, ELLE A GAGNÉ avec cet Iris van Herpen au fini ombré et transparents et bien sûr l’épée et le livre enluminé. pic.twitter.com/LOVOmhjU24 – pistachebozao (@pistachebozao)

14 septembre 2021





L’un des participants qui attirerait principalement l’attention de la presse était le chanteur et producteur de synthpop Grimes, qui avec tout et des masques métalliques, portait une robe grise avec des motifs noirs qui simulaient un étrange effet de vagues, portant dans ses mains un livre brillant et une épée de fantaisie.

Lors d’une conversation avec Vogue au sujet de sa participation au Met Gala, la chanteuse a souligné que ce look était directement inspiré du film « Dune ». « C’est inspiré du film ‘Dune’, qui est une cassette américaine. Les Américains ont travaillé dessus, donc ça colle au thème. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jeff Bridges a révélé que son cancer était en rémission

Grimes señaló que sostuvo conversaciones con la cinta con el propósito de que la contrataran como “una fan profesional” o alguna especie de influencer relacionada con la cinta dirigida por Denis Villeneuve, la cual se prepara para su llegada a las salas de cine el próximo mes Octobre.

Interrogé sur l’épée qu’il portait lors de l’événement, Grimes a commenté : « Ce n’est pas une épée d’accessoire. J’ai essayé de le ramasser et ce n’est pas vraiment une situation à une main. Il est basé sur une épée d’Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, vers 1400 ». L’article a été fabriqué à partir de métal en fusion provenant d’une arme d’assaut Colt AR-15A3,