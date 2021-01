Griller 2020 a été l’année la plus chaude de tous les temps, selon les climatologues de la NASA

2020 a été un incendie de poubelle à plus d’un titre: la planète était littéralement plus chaude que jamais auparavant, l’année se classant aux côtés de 2016 comme la plus chaude de la planète depuis le début de la tenue de registres en 1880, Des scientifiques de la NASA ont récemment rapporté .

Des chercheurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont conclu dans une évaluation séparée que 2020 a été la deuxième année la plus chaude, juste en deçà du record établi en 2016. Selon les calculs de la NOAA, les températures moyennes des terres et des océans en 2020 dans le monde étaient de 1,76 degré Fahrenheit (0,98 degré Celsius) plus élevées que la moyenne – seulement 0,04 F ( 0,02 C) plus fraîches que les températures moyennes en 2016.

En comparaison, des scientifiques du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA à New York ont ​​constaté que les températures de surface moyennes mondiales de 2020 étaient plus chaudes que la moyenne du 20e siècle de 1,02 C (1,84 F), liant 2020 à 2016 pour le titre de l’année la plus chaude. .

Des experts de la NASA et de la NOAA ont partagé leurs évaluations des tendances climatiques et des températures mondiales en 2020 lors d’un point de presse jeudi 14 janvier lors de la réunion annuelle de l’American Meteorological Society, qui s’est tenue pratiquement cette année. Les chercheurs des deux agences examinent les mêmes données brutes, la plupart d’entre elles recueillies par des milliers d’instruments sur terre et dans les océans, mais ils utilisent une méthodologie et un traitement différents pour arriver à leurs résultats, a déclaré le directeur du GISS, Gavin Schmidt, lors de la réunion.

Et même si la NASA et la NOAA ont classé 2020 différemment, leurs messages sont les mêmes: la Terre connaît un réchauffement sans précédent, avec des températures mondiales en augmentation constante au cours du dernier demi-siècle, a déclaré Russ Vose, chef de la branche d’analyse et de synthèse des centres nationaux de la NOAA pour Informations environnementales (NCEI) à Asheville, Caroline du Nord.

« Nous vous racontons la même histoire sur le changement à long terme », a déclaré Vose lors du briefing.

Une carte du monde tracée avec des blocs de couleur représentant les percentiles des températures moyennes mondiales des terres et des océans pour toute l’année 2020. Les blocs de couleur montrent une chaleur croissante, du bleu foncé (zone la plus froide record) au rouge foncé (zone la plus chaude record). (Crédit d’image: NOAA NCEI)

Depuis les années 1880, les températures mondiales moyennes de la Terre ont augmenté de 1,2 C (2 F), La NASA dit . Pour la 44e année consécutive, les températures de surface mondiales pour la terre et la mer étaient supérieures à la moyenne du XXe siècle; les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées ont eu lieu depuis 2005, et les sept années les plus chaudes ont émergé depuis 2014.

« Les sept dernières années ont été les sept années les plus chaudes jamais enregistrées, caractérisant la tendance actuelle et dramatique au réchauffement », Schmidt dit dans un communiqué .

Les scientifiques de la NOAA ont également rapporté que l’hémisphère nord a connu son année la plus chaude de tous les temps en 2020, avec des températures supérieures de 2,3 F (1,28 C) à la moyenne du 20e siècle. Mais certains des impacts les plus dramatiques du réchauffement de la Terre ont été observés dans l’Arctique. La couverture de glace de mer en septembre, lorsque l’étendue de la glace arctique est à un creux saisonnier, était d’environ 4 millions de miles carrés (10 millions de kilomètres carrés), à égalité avec 2016 comme la plus clairsemée jamais enregistrée. Le Groenland perd à lui seul environ 250 gigatonnes de masse de glace chaque année « en fonction du réchauffement climatique », a déclaré Schmidt lors du briefing.

Records brisés

Tout au long de l’année, les records de température ont été brisés dans le monde entier. Le 9 février 2020, l’Antarctique a connu sa journée la plus chaude de tous les temps , avec des températures atteignant 20,75 C (69,35 F) à la base de recherche argentine Marambio sur l’île Seymour. La Sibérie a étouffé sous une chaleur record en mai et juin, avec des températures atteignant 38 C (100,4 F) – le plus chaud jamais enregistré dans l’Arctique – le 20 juin dans la ville de Verkhoyansk. Et les mois de septembre et novembre ont été tous les deux les plus chauds jamais enregistrés, respectivement d’environ 0,36 F (0,2 C) et 0,2 F (0,1 C).

En Australie, une sécheresse prolongée et des vagues de chaleur punitives en 2019 ont déclenché une saison record d’incendies de forêt qui a rugi jusqu’en 2020, avec un mégafire brûlant près de 1,5 million d’acres (600 000 hectares). À la fin de la saison, plus de 20% des forêts du continent ont brûlé, tuant environ un demi-milliard d’animaux sauvages et produisant des panaches qui se sont étendus dans la stratosphère, atteignant des altitudes de 18 miles (30 kilomètres).

2020 a également été frappé par des tempêtes – 103 tempêtes nommées ont émergé, égalant le record établi en 2018. Parmi celles-ci, 45 tempêtes ont atteint la force des ouragans, avec des vents soutenus d’au moins 119 km / h. L’Atlantique la saison des ouragans était parmi les plus occupés et les plus intenses de tous les temps, produisant un record de 30 tempêtes nommées, Jim Kossin, un scientifique atmosphérique de la NOAA, dit dans un communiqué . Le réchauffement climatique ne produit pas nécessairement plus de tempêtes, mais il rend les tempêtes plus fortes et peut conduire à la formation plus fréquente de cyclones tropicaux majeurs, 45Secondes.fr Signalé précédemment .

« Qu’une année soit un record ou pas, ce n’est pas vraiment si important – les choses importantes sont les tendances à long terme », a déclaré Schmidt. « Avec ces tendances, et à mesure que l’impact humain sur le climat augmente, nous devons nous attendre à ce que des records continuent d’être battus. »

«Ce n’est pas la nouvelle norme», a-t-il ajouté. « C’est un précurseur de plus à venir. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.