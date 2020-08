“Grill den Henssler”: Dagi Bee and Co. fait transpirer Steffen

30/08/2020 19h24

Dans le quatrième épisode de la saison estivale «Grill den Henssler», Detlef Steves est en concurrence avec Dagi Bee et Martin Rütter contre Steffen Henssler.

Le dimanche 30 août, dans le quatrième épisode de la saison estivale de «Grill den Henssler», les lambeaux s’envoleront à nouveau. «Aujourd’hui, le collègue est rasé comme ça», tel est le défi de Detlef Steves, qui célèbre son grand retour après que le rock primitif «Grill den Henssler» ne faisait pas partie de la saison printanière. Le joueur de 51 ans affronte le neuvième combat de Koch contre Steffen Henssler, plus ambitieux que jamais et bien préparé.

Le jury a le dernier mot

Mais non seulement le participant de «Hot oder Schrott» est très motivé – le professionnel du chien Martin Rütter et la blogueuse Dagi Bee, qui célèbre la première au «Grill den Henssler», ont de grands projets. Les célébrités sont soutenues par le coach de cuisine Frank Buchholz. Le jury composé de Mirja Boes, Reiner Calmund et Christian Rach décidera en fin de compte si le plan fonctionnera.

Essai de cuisson avant 6,2 millions

L’entrée de Dagi Bee “Wrap croustillant plié au poulet” soulève quelques questions pour le professionnel Steffen Henssler. La blogueuse et entrepreneuse à succès, quant à elle, est assez sûre de sa cause, même si c’est la première fois qu’elle affronte la femme de 47 ans. Pas étonnant – après tout, la jeune femme de 25 ans a déjà préparé la recette en ligne pour ses 6,2 millions de followers.

Prêt à l’emploi ou pas – l’essentiel est qu’il ait bon goût

«Les commentaires ont été si bons que certaines des tortillas ont été épuisées dans les magasins de détail par la suite», déclare le natif de Düsseldorf. Alors que la star des médias sociaux se déplace avec confiance dans la cuisine de la télévision, l’auteur du livre de cuisine grave la mayonnaise toute faite de son adversaire: «Si le truc gagne avec tous les plats cuisinés, alors il y a Kasalla!» Et Dagi Bee? Elle est convaincue: “Au final, tu n’y goûte pas de toute façon!”

Pâtes et basta!

Le professionnel du chien Martin Rütter fait déjà la troisième fois. Le joueur de 50 ans a déjà affronté Steffen Henssler à deux reprises. Les deux fois avec une soupe et en vain. Mais maintenant, le psychologue animalier s’est fixé pour objectif de frapper le chef de la télévision avec un plat de nouilles. Le fait qu’il ait opté pour «Pasta alla Chitarra aux asperges vertes, tomates cerises et chips de parmesan» est un geste intelligent, car Steffen Henssler ne sait pas quoi faire du terme «Chitarra».

Veggie contre le temps

Pourquoi avez-vous également choisi quelque chose de végétarien? “Je n’ai pas mangé un animal qui a un cerveau depuis trois ans maintenant”, explique l’amant des animaux et ajoute avec un sourire: “Eh bien, une coquille va, une gamba va, et Deffi (Detlef Steves) s’en va!” Le plan semble fonctionner! Alors que Steffen Henssler essaie désespérément de presser la pâte maison à travers la machine à pâtes, le chuchoteur de chien est si bon à l’époque qu’il appelle dans la cuisine opposée: «Laura, si je peux aider Steffen – faites le moi savoir. Je viens juste de venir alors! “

Calli a bon goût

L’animateur pourrait vraiment utiliser l’aide. Après que la machine à pâtes l’ait déjà poussé à chauffer à blanc, Steffen Henssler se passe alors du coupe-pâtes Chitarra et utilise à la place le couteau. Est-ce la victoire de Martin Rütter? Pour Reiner Calmund, une chose est sûre: “La finesse et le goût rencontrent le feu et la puissance!”

Comeback en rose

Detlef Steves est clairement un rocher primitif “Grill den Henssler”. Il a déjà affronté l’homonyme de l’émission à huit reprises et a voulu prendre sa retraite en tant que chef, pour avoir à dire: «Je l’ai raté». La décision de revenir ne valait pas seulement la peine à cause de la bataille culinaire. “J’ai une petite surprise pour vous, Detlef,” Steffen Henssler l’accueille au combat de dessert et lui tend une veste de chef rose vif avec trois étoiles, qui représentent les trois victoires contre le chef de la télévision.

La fine ligne entre la joie et le feu

«J’ai juste la chair de poule. Génial – merci Digga », la star de télé-réalité est visiblement émue. Très motivé et avec un dessert élaboré («Poffertjes aux pommes au chocolat, barbe à papa et sauce à la vanille»), il part au combat. Moins de cinq minutes plus tard, le monde est à nouveau différent. «Il ne mélange pas! Le clochard ne fait pas les choses correctement. Écoutez – il les a toujours tous sur la clôture, Detlef Steves réprimande le mélangeur.

Fera-t-il un retour réussi – malgré la débâcle de Mixer? Au moins avec Mirja Boes et Reiner Calmund, le goût est juste, car tous deux sont heureux de chaque festin de fée. Célébrité ou professionnel? Celui qui est en avance cette fois sera montré par VOX le dimanche 30 août à 20h15 au «Grill den Henssler».