GRID Legends annoncé, comprend une histoire d’action en direct, des courses multi-classes et plus encore

La série GRID est en quelque sorte, euh, tombée de la grille pendant un certain temps, mais elle a rebondi avec un redémarrage en douceur en 2019. Maintenant, Codemasters essaie de nouveau le coureur sim-cade avec GRID Legends.

Tout juste annoncé lors d’EA Play Live, la principale caractéristique de ce nouveau titre de course est son mode histoire d’action en direct. Construit à l’aide d’une technologie appelée réalité étendue, le récit du jeu se déroulera avec des acteurs du monde réel se produisant dans le monde numérique. L’histoire vous placera une fois de plus dans le championnat GRID, en compétition contre l’équipe rivale Ravenwest.

Un autre point clé de cette entrée est sa gamme étendue de véhicules. Il semble qu’il y ait plus de disciplines que jamais, et vous pourrez toutes les rassembler dans une seule course ; courses multi-classes, y compris les gros gréements, les open-wheelers, les hypercars, et plus encore.

Le jeu devrait sortir en 2022 pour des plates-formes non divulguées, mais il franchira presque certainement les limites sur PlayStation 5. Avez-vous hâte de GRID Legends? Mettez ces casques dans la section commentaires ci-dessous.