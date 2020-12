Grid Fight – Mask of the Goddess Out In 2021 avec démo disponible maintenant

Playtra Games a annoncé Grid Fight – Masque de la déesse, un RPG d’action avec une vision unique des batailles basées sur la grille. Le développeur a annoncé que le jeu sera lancé à la fois sur PC et sur consoles, mais la liste des consoles de lancement n’est pas encore connue.

Combat de grille est un jeu dessiné à la main qui présente un casting de plus de 40 guerrières uniques. Ils récitent tous pour guérir la maladie qui tue actuellement les déesses dans le monde. Les scénarios en branches permettent aux joueurs de connaître chaque personnage et de voir comment leurs récits s’influencent mutuellement.

Le jeu raconte l’histoire de Donna et de ses amis alors qu’ils découvrent les mystères de la ville flottante de Gora. L’univers a été nouvellement créé par la volonté de Cléa, et le joueur est son représentant sur Terre. En tant que « l’élu », le joueur devra prouver sa valeur et vaincre les autres « élus » existants.

Tous les personnages ne sont pas créés égaux. Les personnages ont diverses forces et compétences qui les rendent idéaux dans certaines situations. Ce seront les personnages nécessaires pour rejoindre l’équipe pour certaines batailles.

Donna devra rassembler son équipe, vaincre neuf déesses et récupérer leur pouvoir. Ce n’est qu’alors que Donna pourra sauver le monde de la destruction. Cependant, elle dispose d’un délai strict de trois jours pour atteindre ses objectifs.

Les joueurs peuvent s’attendre à environ six heures de jeu pour l’histoire principale. Le jeu contient du contenu supplémentaire, allant des heures passées à recruter et à développer tous les personnages jouables ainsi que le PvP local. Les joueurs peuvent également recruter, évoluer et équiper de puissants masques pour libérer leur plein potentiel. Ces masques sont utilisés dans les batailles PvP et PvP locales.

Combat de grille a un style artistique original avec des couleurs inspirées des années 70. La bande originale présente une musique influencée par la pop des années 90, mais dans l’ensemble, le titre s’inspire de Mega Man Battle Network.

La démo est actuellement disponible sur Steam pour permettre aux joueurs de découvrir les principaux mécanismes du jeu, de recruter de nouveaux personnages et de choisir des chemins de ramification dans l’histoire.

Ceux qui souhaitent suivre le développement du jeu peuvent dès maintenant le wishlist sur Steam. Le développeur est également sur les réseaux sociaux et dispose d’un serveur Discord officiel pour faire connaissance avec d’autres fans et discuter avec l’équipe. Le développeur héberge également des livestreams occasionnels pour voir le jeu jusqu’à présent et sous forme de questions.

Grid Fight – Masque de la déesse lance sur PC via Steam et consoles en 2021.