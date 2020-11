Grey’s Anatomy vient de ramener un énorme personnage et tout le monde pleure

La saison 17 de Grey’s Anatomy a commencé avec le retour surprise d’un personnage préféré des fans.

L’anatomie de Grey les fans s’assemblent. L’émission vient de ramener l’un des personnages les plus emblématiques de la série et Internet ne peut pas faire face.

Hier soir (13 novembre), le premier épisode de L’anatomie de Grey saison 17 diffusée sur ABC. Comme promis, l’épisode a vu le bien-aimé Grey Sloan Memorial Hospital faire face à l’épidémie de COVID-19. La nouvelle saison commence en avril 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus et nous voyons des personnages préférés des fans, comme Meredith, Bailey et Jackson, en gérer les effets.

LIRE LA SUITE: Sandra Oh dit qu’elle ne reviendra pas à Grey’s Anatomy

Cependant, c’est le retour d’un personnage mort que tout le monde perd la tête. C’est tellement émouvant que les gens pleurent.

ARRÊTEZ DE LIRE MAINTENANT POUR ÉVITER LES SPOILERS MAJEURS

Derek est-il de retour dans Grey’s Antomy pour de bon? Voici pourquoi Patrick Dempsey est revenu. Image: ABC

Derek est de retour. Non, nous ne plaisantons pas. Patrick Dempsey est revenu à L’anatomie de Grey pour jouer à nouveau Derek Shepherd. Ne t’inquiète pas cependant. Ce n’est pas aussi bizarre que vous pourriez le penser. Derek est toujours mort … mais il apparaît dans une séquence de rêve après que Meredith se soit effondrée dans le parking Grey Sloan Memorial, marquant la première fois de Patrick dans la série depuis la mort de Derek dans la saison 11.

Dans la scène surprise, nous voyons Meredith et Derek se retrouver sur une plage et Derek a l’air aussi beau et McDreamy que jamais. Meredith crie: « Tu me manques » à Derek et il répond: « Je sais. » Il n’est actuellement pas clair si Meredith ira bien.

Pourquoi Patrick Dempsey a-t-il quitté Grey’s Anatomy?

S’adressant à People au sujet de sa décision de quitter la série en 2015, Patrick a déclaré: « Je suis très reconnaissant pour Grey’s Anatomy. Cela m’a donné l’occasion de tout faire. Mais en même temps, il y avait un coût. Je pense qu’après un certain laps de temps, quel que soit le montant que vous gagnez, vous voulez avoir le contrôle de votre propre emploi du temps. «

Les fans pensaient que Parick ne reviendrait jamais, alors tout Internet panique. Voici quelques-unes des réactions à ce jour.

S’exprimant à Deadline sur le retour de Patrick, Ellen a déclaré: « Patrick et moi avons tous les deux une maison à Malibu, et nous sommes allés faire une randonnée un jour. Nous étions en randonnée à Malibu, où vous pouvez voir la plage. Et l’idée juste m’a frappé alors je lui ai juste dit, envisageriez-vous de venir et de faire partie de la narration cette saison? «

Elle a ensuite ajouté: « Il y a tellement d’obscurité, et nous savions que se rassembler serait un petit rayon de lumière. Et donc, je pense que nous avions la même idée, au fond, vouloir aider les gens et apporter un sourire à les visages des gens. Donc, il a adoré l’idée, et nous étions tellement excités, et nous nous sommes amusés à le filmer. «

Pendant ce temps, Patrick a déclaré: « C’était vraiment agréable. C’était vraiment excitant et amusant, et c’était super de voir tout le monde. » Et il a même taquiné qu’il avait filmé plus de scènes, alors attendez-vous à plus de contenu Derek!

Non, je ne pleure pas. Tu es!

Qu’as-tu pensé du retour de Patrick?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂