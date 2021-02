Grey’s Anatomy: une actrice a déclaré qu’elle était prête à revenir pour une camée surprise

‘L’anatomie de Grey’ est la série médicale la plus populaire de l’histoire et ses fans le prouvent jour après jour, là où l’émission continue d’être diffusée. Tout au long de ses 17 saisons, différents acteurs et grands personnages sont passés qui sont restés dans la mémoire des fans, et le nouvel opus a eu deux retours surprenants: Derek Shepherd et George O’Malley. De cette façon, ils ouvrent la porte à plus de retours.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé que de nouveaux aperçus des chiffres précédents arriveront, les fans espèrent que cela se produira, car la showrunner Krista Vernoff a officiellement annoncé qu’il y aura plus de « Mc Dreamy » dans la saison en cours, qui a arrêté sa diffusion jusqu’au 4 mars.

Récemment, des histoires que tout le monde ne connaissait pas ont été révélées, comme celle de Rob Lowe, l’acteur s’est inscrit comme Dr. Shepherd avant Patrick Dempsey, mais a choisi de ne pas participer et n’a aucun regret. Maintenant, qui est apparu était Kate Walsh, qui a joué le docteur Addison Montgomery. Qu’a t’il dit?

Dans une conversation avec US hebdomadaire, a été interrogé sur un éventuel camée sur ‘Grey’s Anatomy’ et dit: « Bien sûr! Je veux dire, je suis ici en Australie-Occidentale donc ce serait un super voyage donc je devrais le voir. Mais oui, je suis toujours ouvert. Je suis ici. ». Rappelons que Walsh faisait partie de la fiction entre 2005 et 2012, puis est sorti quand Addison a déménagé à Los Angeles.







L’actrice a ajouté: « Cela a certainement changé ma vie. Quoi que vous décidiez, je pense que c’est évidemment une décision créative, mais je suis ravi de faire à nouveau partie du programme. ». Depuis qu’il a quitté l’hôpital Grey Sloan Memorial, il participe à des séries ‘Umbrella Academy’, ’13 raisons pour lesquelles’ Oui ‘Emily à Paris’.