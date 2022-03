Grey’s Anatomy : un personnage clé de la série s’est fait virer dans la saison 18 et les fans étaient furieux

abc

Bien qu’il s’agisse de l’une des séries les plus importantes de la décennie, L’anatomie de Grey déçu ses fans. Découvrez qui est le personnage qui prend sa retraite dans la saison 18.

©IMDBEllen Pompeo dans Grey’s Anatomy

Il ne fait aucun doute que, malgré le temps qui passe, L’anatomie de Grey est l’une des séries médicales les plus importantes de la dernière décennie. Créé en 2005, il a été un succès dès le début et est actuellement en pleine diffusion de sa saison 18. Plusieurs années se sont écoulées depuis le premier épisode et, même si c’est toujours une sensation, la vérité est que beaucoup de choses ont changé au cours de l’histoire. de la série Ellen Pompeo.

Parmi eux, et l’un des plus commentés, se trouve la modification qui L’anatomie de Grey a toujours dans son casting. Au fur et à mesure que la saison change, il y a toujours quelqu’un de nouveau qui rejoint l’équipe ou quelqu’un qui part, laissant un énorme vide chez les fans. Par conséquent, cette édition ne pouvait pas être l’exception. Même si, à cette occasion, celui qui a quitté la série a été très aimé par tous les téléspectateurs qui n’ont pas vu cette sortie venir.

C’est le grand et unique Cormac Hayes, qui est joué par Richard Flood. L’acteur joue un chirurgien pédiatrique depuis la saison 16 et est également devenu le nouvel amour du protagoniste, Meredith Gray. A tel point que, désormais, les téléspectateurs sont intrigués de savoir qui sera le nouveau propriétaire du coeur du chef de l’hôpital. Même si, il faut le dire, beaucoup de fans ne souhaitaient pas que le départ de cet acteur soit confirmé.

Pour cette raison, il a donné l’interview et a expliqué pourquoi il avait pris cette décision. « Avoir trois ans dans la série me faisait du bien.”, a avoué Flood devant le portail Flèche de limite. Puis il a ajouté : « Et je pense que l’arc du personnage avec tous les développements de l’histoire, il touchait probablement à sa fin, ce qui était génial.”. D’autre part, avant date limite Il a dit ce qui se passerait s’il était resté plus longtemps: « Je suppose que vous vous demandez s’ils s’étaient mis ensemble, n’est-ce pas ? S’ils avaient été assemblés correctement, cela aurait-il fonctionné ? Je pense que les fans auraient aimé voir plus de cette dynamique, mais ce n’est pas à moi de le dire.”.

Sans aucun doute, Richard Flood a toujours été clair sur le chemin qu’il devait emprunter pour L’anatomie de Grey et il l’a rempli. Maintenant, en ce qui concerne la série, il reste encore une saison dans le processus de production et confirmez s’il y aura un numéro 20. C’est-à-dire qu’il reste encore de nombreux épisodes à savoir, en effet, comment la situation amoureuse du protagoniste va continuer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂