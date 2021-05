« Grey’s Anatomy »: toutes les fois où les médecins sont devenus des patients

« L’anatomie de Grey”En raison de la pandémie COVID-19, la production mettant en vedette Ellen Pompeo a été suspendue alors que quatre chapitres de la saison précédente restaient à enregistrer, qui ont finalement été assimilés dans ce nouvel opus qui reprenait les histoires inachevées, bien que cette fois s’inscrive dans le cadre du SARS-CoV-2.

Au départ, le showrunner Krista Vernoff Il a proposé de ne pas parler du coronavirus dans l’émission, mais d’autres membres de l’équipe ont exprimé leur opinion opposée, de telle manière que la saison 17 de « L’anatomie de Grey« a commencé quelques semaines après le déclenchement de la pandémie six semaines plus tard, selon Giacomo Gianniotti.

Au milieu d’une pandémie, « L’anatomie de Grey« retourné à la télévision avec son saison 17 et avec un épisode spécial de 2 heures qui a marqué un nouveau croisement avec «Station 19». Et oui, dès son ouverture, il a été plongé dans l’urgence sanitaire qui a coûté la vie à plus de 3,2 millions de personnes dans le monde.

Les médecins de « L’anatomie de Grey » ils ont tendance à souffrir trop de malheurs, bien que tout cela fasse partie de l’écriture pour déclencher des moments émotionnels. Pendant le déroulement de la série 17 saisons, de nombreux médecins sont décédés. Il y a également eu des moments où les médecins ont eu besoin d’une intervention médicale sérieuse pour sauver leur vie.

À CHAQUE FOIS, LES MÉDECINS DEVIENNENT PATIENTS DANS «L’ANATOMIE DE GRAY»

10. Meredith contracte Covid-19

Les médecins de Meredith continuent de faire face à sa nouvelle réalité COVID-19 et aux prises avec un patient têtu et familier. (photo: ABC)

L’inclusion d’une histoire de COVID-19[feminine sur l’émission, c’était toujours une garantie. Lorsque Seattle devient l’une des villes les plus touchées par les maladies respiratoires, Meredith à tour de rôle au ICU dédié aux patients avec COVID-19[feminine. En raison de la nature ardue du travail, il fait fréquemment des siestes ICU COVID-19 et cela vous fait contracter la maladie.

Bien qu’elle insiste pour être mise en quarantaine dans un hôtel pour faire de la place à d’autres patients, son état est grave, elle doit donc être admise à l’hôpital. Pendant sa maladie, elle continue de rêver de son amant mort Derek. Les deux célèbrent même le mariage qu’ils n’ont jamais eu sur la plage.

9. Derek se fait tirer dessus par Gary Clark

La dix-septième saison de « Grey’s Anatomy » a été créée le jeudi 12 novembre. (Photo: ABC)

Le temps de Derek en tant que patron, il est généralement sans drame, sauf à une occasion. Lorsque vous ordonnez le retrait du soutien vital d’une femme, son mari Gary Clark vous êtes submergé de douleur. Il essaie de poursuivre l’hôpital mais perd. Par conséquent, il décide de lancer une fusillade en Seattle grâce Mercy West. Trouver un Derek et lui tire dessus, alors Cristina Oui Jackson Avery Ils font tout ce qu’ils peuvent pour vous sauver la vie.

Les choses ont presque mal tourné Derek lorsque Clark apparaît dans la salle d’opération et exige que Cristina Oui Jackson laisser mourir Derek. Réfléchissant rapidement, Jackson manipule le moniteur cardiaque à ligne plate, le faisant Clark crois ça Derek il est mort. Après l’incident, Derek Il faut un certain temps pour récupérer, mais ça finit par s’améliorer.

8. Bailey souffre d’une crise cardiaque

La saison 17 du drame médical est venue avec plusieurs surprises. (Photo: ABC)

Bailey Elle n’est jamais du genre à tomber souvent malade, mais une maladie cardiaque l’a prise par surprise. Juste avant la présentation de votre enfant à l’école, Bailey il se rend compte que quelque chose ne va pas avec son corps. Elle va à Hôpital presbytérien de Seattle où vous informez l’infirmière que vous pensez avoir une crise cardiaque.

Après l’avoir analysé, les médecins rejettent leurs inquiétudes. La demande de Bailey d’un test de stress cardiaque. Moments après leur apparition Maggie Oui Richard, Bailey s’effondre. Par conséquent, il doit être opéré. Avec Maggie, Richard Oui Ben à ses côtés, Bailey il récupère complètement sans complications majeures.

7. L’accident d’avion fait perdre une jambe à l’Arizona

Sans aucun doute l’une des expériences les plus fortes de l’Arizona. (Photo: ABC)

L’accident d’avion est toujours frais dans l’esprit des fans comme l’un des incidents les plus dévastateurs de la série. Même si ArizonPour survivre, sa jambe est gravement infectée après avoir passé quatre jours bloqués dans les bois. Owen et d’autres médecins recommandent une amputation, mais Arizona résiste à l’idée. Elle force Callie pour essayer de sauver la jambe, alors Callie planifier une intervention chirurgicale.

Cependant, il a commencé à s’écraser à cause de l’infection, le forçant à Alex pour lui couper la jambe. Bien que ce soit la meilleure décision, Arizona se met beaucoup en colère et déprimé. Elle blâme Callie pour ne pas en faire assez pour sauver la jambe, ce qui a causé des frictions dans leur relation.

6. Izzie a un cancer

Izzie a reçu un grand soutien du personnel médical avec sa maladie. (Photo: ABC)

Izzie Explorez l’une des pires maladies qui aient jamais frappé l’humanité. Quand elle commence à halluciner sur son défunt fiancé Denny, Izzie se rend compte que quelque chose ne va pas. Créez un patient imaginaire nommé «Patient X» (bien que ce soit en fait elle) et essaie de faire en sorte que les internes la diagnostiquent. On découvre bientôt qu’il a un mélanome métastatique étape 4 avec un taux de survie de seulement 5%.

Cristina la met avec un oncologue chirurgical réputé, mais Izzie sauter le rendez-vous. Cristina est obligé de parler au reste des médecins du cancer de Izzie et chacun intervient pour essayer de se faire soigner. Après la chirurgie, vous menez une vie normale.

5. Richard Webber est électrocuté pendant une tempête

Il y avait plusieurs membres de l’équipe de médecins qui surveillaient Richard. (Photo: ABC)

Richard Webber Il est toujours du genre à se mettre au travail. Lorsqu’une tempête provoque une panne de courant à l’hôpital, il se dirige vers le sous-sol pour regarder le commutateur de transfert afin de pouvoir reprendre le courant. Malheureusement, il est électrocuté.

Quelques minutes après avoir été transporté en salle d’opération, Catherine Avery ordonne aux chirurgiens de le fermer de peur qu’il ne meure. Elle envisage de le transférer dans un autre hôpital, mais Meredith va derrière son dos et planifie une autre opération. Après tout, Richard Il l’avait choisie pour prendre des décisions à sa place. Cela s’avère être une bonne décision car Richard récupère enfin.

4. George est mortellement blessé après avoir tenté d’empêcher une femme d’être heurtée par un bus

Les téléspectateurs ne s’attendaient pas à la mort de George, pour beaucoup il y avait peut-être de l’espoir. (Photo: ABC)

En cas de George c’est peut-être l’un des plus déchirants. On se souviendra toujours de vous pour la ligne emblématique: «McDreamy faisait le McNasty avec un McHottie?! Ce McBastard « . Ce qui est encore plus triste, c’est que le malheur le frappe lors de son dernier jour à l’hôpital. George Il décide de rejoindre l’armée pour devenir chirurgien traumatologue, alors Richard lui donne le dernier jour de congé. Alors qu’il est en route, il remarque qu’une femme est sur le point d’être écrasée par un bus et saute pour la sauver.

Il est méconnaissable lorsqu’il est transporté à l’hôpital, mais Meredith il se rend compte de qui il est quand il attrape sa main et trace « 007 », son surnom. Callie confirme que c’est en fait George vérifier sa tache de naissance. Ils l’emmènent à la salle d’opération, mais son cerveau devient très enflé, ce qui lui cause la mort cérébrale.

3. Amelia Shepherd développe une tumeur

Pour Amelia, c’était une situation compliquée avec sa tumeur. (Photo: ABC)

Amelia elle est une experte dans l’élimination des tumeurs, c’est donc une surprise lorsqu’elle en développe une aussi. Une IRM montre qu’il a une tumeur dans le lobe frontal de sa tête, quelque chose qu’il essaie de garder un secret juste avec Andrew et son ancien mentor, le Dr Tom Koracick, qui le sait. Bien qu’il soit sous-entendu que sa tumeur affectait sa prise de décision depuis des années, il s’avère que ses antécédents chirurgicaux sont encore meilleurs que ceux de Derek.

Les opérations de suppression du méningiome bénin de grade I se déroulent plutôt bien. Il y a aussi un peu d’humour, depuis quand Amelia il se réveille, commence à parler français, ce qu’il ne savait pas pouvoir faire. Après quatre jours, elle a été libérée.

2. Stephanie Edwards souffre de graves brûlures

Après avoir surmonté l’anémie, Stéphanie a dû faire face aux brûlures, heureusement elle s’est rétablie. (Photo: ABC)

Stéphanie a une histoire inspirante d’être l’une des rares personnes à se remettre de la drépanocytose, grâce à un essai clinique en Saint Jude. Pendant son temps en tant que médecin, le destin porte un grand coup lorsque le délinquant sexuel Keith Il l’attrape et la force à l’accompagner. Bailey Il déclenche un verrouillage pour empêcher la fuite, mais Keith déclenche un incendie pour neutraliser les systèmes.

Stéphanie le vaporise d’alcool mais finit par tomber près des réservoirs d’oxygène, provoquant une explosion massive qui en résulte Stéphanie souffrir de brûlures graves. Passez du temps à récupérer dans une unité de gravure Texas, mais décide de quitter son emploi en raison d’un traumatisme.

1. Cristina Yang fait une fausse couche

Bien qu’elle ne veuille pas avoir d’enfants, elle était très attristée par la perte qu’elle avait subie. (Photo: ABC)

Pour la plupart des séries, la posture de Cristina contre les bébés, c’est clair: il ne veut pas en avoir. Par conséquent, il est compréhensible que vous vous sentiez inquiet lorsque vous devenez enceinte Preston Burke. Elle planifie un avortement sans le dire Burke depuis qu’il vient de rompre avec elle. Cependant, lors de la réalisation d’une thoracotomie avec Burke, elle s’effondre. On découvre que vous avez une grossesse extra-utérine. Addison opère sur elle et se rend compte qu’une trompe de Fallope s’est rompue. Cristina elle perd sa grossesse et, bien qu’elle n’en ait pas voulu, elle est profondément angoissée.