‘Grey’s Anatomy’: Tom Koracick mourra-t-il dans la saison 17? Les fans s’inquiètent du personnage de Greg Germann

L’anatomie de Grey La saison 17 a des fans se concentrant sur le destin de Meredith Grey (Ellen Pompeo), mais il est temps de commencer à s’inquiéter pour Tom Koracick (Greg Germann). La bande-annonce promotionnelle de l’épisode du 10 décembre a confirmé que le personnage était loin d’être OK. Mais est-ce que Tom mourra L’anatomie de Grey Saison 17? Voici ce que nous savons.

Pourquoi les fans de Grey’s Anatomy craignent que Tom Koracick meure dans la saison 17

L’arc de Tom dans L’anatomie de Grey La saison 17 a commencé là où nous nous étions arrêtés. La série Shondaland a brièvement abordé le triangle amoureux du personnage avec Teddy Altman (Kim Raver) et Owen Hunt (Kevin McKidd). La saison dernière, Teddy et Tom ont eu une liaison, dormant même ensemble le jour du mariage de Teddy et Owen. Mais finalement, Owen a découvert la vérité et tout le monde s’est retrouvé seul.

Dans L’anatomie de Grey Saison 17 Épisode 3, Teddy a tenté de démarrer une conversation avec Tom. Cependant, il l’a fermée. Tom a dit à son ex qu’elle l’avait «brisé» et qu’il avait eu assez de «misère pour une vie». Puis soudainement, Owen est entré dans la pièce et a dit à Tom qu’il avait été testé positif au COVID-19, bien qu’il soit asymptomatique. Tom a reçu l’ordre de rentrer chez lui.

Teddy a offert une autre branche d’olivier à Tom dans le prochain épisode. Elle s’est arrêtée chez lui. Mais il n’a pas répondu. Teddy voulait lui dire qu’il n’était pas seul. Alors que Teddy s’éloignait, la caméra se tourna vers Tom. Il s’assit sur le sol, transpirant et à bout de souffle.

Bien sûr, les fans ont été choqués de voir l’apparition de Tom, et le L’anatomie de Grey La promo de la saison 17, épisode 5, a révélé que ses symptômes ne se calmaient pas de sitôt. Au début de l’aperçu, Meredith – qui a également contracté COVID-19 – semble être sur la voie de la guérison. Pendant ce temps, Tom est retourné à Gray Sloan dans une ambulance, et il est clair que la vie du chirurgien est en danger.

«C’est un combat pour sauver le leur», le L’anatomie de Grey dit la bande-annonce.

À quoi s’attendre de Tom Koracick dans la saison 17 de Grey’s Anatomy

Greg Germann comme Tom Koracick dans «Grey’s Anatomy» | Bonnie Osborne / ABC via Getty Images

Alors que Tom pourrait potentiellement mourir L’anatomie de Grey Saison 17, certains téléspectateurs espèrent que le personnage a plus d’histoires à raconter. Dans le communiqué de presse d’ABC pour l’épisode du 10 décembre – intitulé «Fight the Power» – le réseau ne donne aucun teaser sur la santé de Tom. Cependant, le communiqué indique que Teddy tentera de «réparer ses relations effilochées».

Maintenant, il est possible que l’expérience de mort imminente de Tom soit destinée à faire avancer son arc avec Teddy. Mais comme toujours, les fans devront simplement attendre et voir ce qui se passe. Cela dit, Raver a récemment partagé des détails sur l’arc de Tom, Owen et Tom dans L’anatomie de Grey Saison 17. Et quoi qu’il arrive, le travail passe avant tout.

«Ce qui est intéressant avec les travailleurs de la santé, c’est qu’ils accordent la priorité aux autres», a déclaré Raver à Entertainment Weekly en novembre 2020. «Et tant de gens, les vrais travailleurs de la santé, mettaient leurs enfants et tout en attente et entraient dans une zone de guerre. «

Elle a poursuivi: «C’est une histoire incroyable de pouvoir raconter avec Teddy, Owen et Koracick. Comment vont-ils se guérir? Ils vont devoir faire passer le travail de santé en premier et sauver les autres en premier, puis essayer simultanément de guérir. Si ils peuvent. »

Pendant ce temps, L’anatomie de Grey La showrunner Krista Vernoff a tease ce qui se passe avec Tom, confirmant qu’il présentait des symptômes de COVID-19. Cependant, elle n’a pas été en mesure de donner des détails solides. Alors restez à l’écoute.

«Il n’avait pas l’air bien dans cette scène finale. Tom a le COVID et il est maintenant symptomatique, et le COVID est une maladie dangereuse », dit-elle. «J’espère qu’il va bien.

