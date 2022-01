Grey’s Anatomy se renouvelle pour une saison 19 : Ellen Pompeo est-elle toujours ?

abc

La suite du drame médical a été officialisée pour un an de plus et ils ont laissé des détails sur ce qui arrivera à son protagoniste. Voici toutes les informations de la série !

© ABCGrey’s Anatomy se renouvelle pour une saison 19 : Ellen Pompeo est-elle toujours ?

Après des mois d’incertitude, il a été confirmé que L’anatomie de Grey a été renouvelé pour une saison 19 par ABC, alors que l’épisode numéro 18 est toujours en cours de diffusion. C’est l’une des séries les plus populaires de ces dernières décennies avec des millions de fans à travers le monde, mais La situation future d’Ellen Pompeo n’était pas encore claire. Que lui arrivera-t-il?

L’endroit Le journaliste hollywoodien signalé ce lundi la suite du programme créé par Shonda Rhimes en 2005 pour des raisons qu’ils ont détaillées. En premier lieu, à ce moment est à égalité avec This Is Us pour l’émission n ° 1 chez les adultes de 18 à 49 ans et reste le meilleur scénario de fiction original d’ABC.

Le président de Walt Disney Television, Dana Walden, a dit à ce sujet : « Grey’s Anatomy est un véritable phénomène, apprécié du public du monde entier. Qu’ils le regardent en direct sur ABC, ou le diffusent sur Hulu ou globalement sur Disney + ou Star +, il est clair que les fans ne peuvent pas en avoir assez de la brillante création de Shonda Rhimes « . Dans le même temps, ils ont confirmé les retours de rimes, le showrunner Krista Vernoff et qu’adviendra-t-il de Pompeo.

+ Ellen Pompeo sera-t-elle dans la saison 19 de Grey’s Anatomy ?

Les doutes des fans ont commencé à surgir quand, à la mi-décembre 2021, il a déclaré Initié: « J’ai essayé de me concentrer pour convaincre tout le monde que cela devrait se terminer. ». Au-delà de ces mots qui suscitaient l’incertitude, THR a confirmé que Non seulement Ellen Pompeo continuera à jouer Meredith Gray, mais elle a également été promue productrice exécutive pour la saison 19..

Le rapport assure que l’actrice a reçu une augmentation de salaire et pour le moment il n’a pas été décidé si la 19e livraison de L’anatomie de Grey ce sera le dernier, car c’est toujours une source de revenus provenant d’accords avec diverses plateformes et sa popularité. « Je ne pourrais pas être plus excité de continuer à raconter les histoires de Meredith, Bailey, Richard et de tous les autres médecins du Grey Sloan Memorial. », condamné Shonda rime.

