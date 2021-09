« Grey’s Anatomy » Saison 18 EN LIGNE EN DIRECT : comment et à quelle heure voir les nouveaux épisodes

Après qu’Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr. aient signé un autre accord avec ABC, il a été annoncé que « L’anatomie de Grey« Aurait une nouvelle saison, qui débutera le 30 septembre 2021 et comprendra plus d’une surprise pour les fans du drame médical créé par Shonda Rhimes.

Dans les nouveaux épisodes, des personnages tels que Addison Montgomery (Kate Walsh), Ellis Gray (Kate Burton) et même la sœur d’Owen, Megan Hunt (Abigail Spencer) reviendront. Comment la mère de Meredith réapparaîtra-t-elle et comment cela l’affectera-t-il ?

Saison 18 de « L’anatomie de Grey« Introduira également un nouveau personnage: le Dr Alan Hamilton, joué par l’acteur Peter Gallagher. Pour l’instant, on sait que ce sera l’un des plus récurrents dans les prochains chapitres, notamment à cause des liens qu’il avait avec le Dr Ellis Gray.

Kate Burton reviendra jouer Ellis Gray dans la saison 18 de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA PREMIÈRE DE LA SAISON 18 DE « GREY’S ANATOMY » ?

‘Here Comes the Sun’ (18×01), premier épisode de la saison 18 de « L’anatomie de Grey« , Cette Jeudi 30 septembre à 21h. (heure de l’Est) aux États-Unis via abc.

Comme l’année dernière, la première de la saison comprendra un croisement avec « Gare 19″, spin-off du drame médical avec Ellen Pompeo.

Chaque chapitre de « L’anatomie de Grey« Est disponible en ligne sur les plateformes numériques de la même chaîne, mais uniquement pour le public américain.

COMMENT VOIR LA SAISON 18 DE « GREY’S ANATOMY » EN AMÉRIQUE LATINE ?

Probablement, les nouveaux chapitres de « L’anatomie de Grey« Commencer à diffuser dans Chaîne Sony entre deux et trois mois après la première aux États-Unis, soit fin 2021 ou début 2022.

Pour l’instant, les 16 saisons précédentes du drame médical populaire sont disponibles sur des plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime Vidéo.

COMMENT VOIR LA SAISON 18 DE « GREY’S ANATOMY » EN ESPAGNE ?

En Espagne, Vie de renard est chargé de publier chaque chapitre de « L’anatomie de Grey”. Mais la saison 18 n’a toujours pas de date de diffusion sur cette chaîne, il ne reste donc plus qu’à attendre l’annonce officielle.

Cependant, les 17 saisons de «L’anatomie de Grey« Sont disponibles sur Étoile Plus, service de streaming vidéo à la demande de Disney.

QUE SE PASSERA-T-IL LORS DE LA PREMIÈRE DE LA SAISON 18 DE « GREY’S ANATOMY » ?

A la fin de la saison 17 de « L’anatomie de Grey« Meredith est devenue la directrice du programme de résidence et essaie de former de nouveaux et meilleurs médecins. De plus, il a repris son rapprochement avec le Dr Cormac. Pendant ce temps, Owen a de nouveau proposé à Teddy, qui a accepté sans hésiter. Jo a vendu ses actions à l’hôpital pour payer un avocat pour l’aider à obtenir la garde de Luna, et avec l’aide de Link, elle a réussi à garder le bébé.

Après l’annulation de la première cérémonie par des proches, Maggie et Winston se sont finalement mariés sur la plage. Link a profité de la célébration pour proposer à Amelia, mais n’a pas obtenu la réponse attendue.

Par conséquent, la saison 18 devrait se poursuivre avec ces drames, bien que le fond de la série ABC comporte quelques rebondissements qui compliquent encore plus la vie des protagonistes.

Apparemment dans la bande-annonce de ‘Here Comes the Sun’ (18×01), les pompiers arrivent à l’hôpital avec un homme blessé qui, en raison de la réaction de Teddy, pourrait être Nathan Riggs (Martin Henderson), l’ex-petit ami de Mer.