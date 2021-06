« Grey’s Anatomy » Saison 18: date de sortie, ce qui se passe, acteurs, personnages et tout

Après des mois de spéculations, de rumeurs et de doutes, ABC a confirmé que «L’anatomie de Grey« Aura une nouvelle saison. La bonne nouvelle est intervenue après l’annonce qu’Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr. ont signé un autre accord avec le réseau.

On ne sait pas encore si la saison 18 sera la dernière du drame médical populaire et de longue date, mais avec les cotes d’écoute que la série maintient définitivement, elle pourrait se poursuivre sans accroc. Cependant, cela dépendra de ses pistes, la showrunner Krista Vernoff a précédemment déclaré que le spectacle durerait aussi longtemps qu’Ellen Pompeo le voudra.

Concernant la possibilité d’un autre spin-off, le président d’ABC Signature, Jonnie Davis, a noté : « Il n’y a aucune discussion sur un spin-off de Grey’s Anatomy pour le moment. Nous sommes concentrés à 100% sur la production de la saison 18, avec l’incroyable Krista Vernoff à la barre et l’incroyable Ellen Pompeo à la tête de notre ensemble et co-productrice exécutive. »

Maggie et Winston se sont finalement mariés sur la plage (Photo: ABC)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY » ?

A la fin de la saison 17 de « L’anatomie de Grey« Meredith est devenue la directrice du programme de résidence et essaie de former de nouveaux et meilleurs médecins. De plus, il a repris son approche avec le Dr Cormac.

Pendant ce temps, Owen a de nouveau proposé à Teddy, qui a accepté sans hésiter. Jo a vendu ses actions à l’hôpital pour payer un avocat pour l’aider à obtenir la garde de Luna, et avec l’aide de Link, elle a réussi à garder le bébé.

Après l’annulation de la première cérémonie par des proches, Maggie et Winston se sont finalement mariés sur la plage. Link a profité de la célébration pour proposer à Amelia, mais n’a pas obtenu la réponse attendue.

Par conséquent, la saison 18 devrait continuer avec ces drames, bien qu’en raison du contexte de la série de abc quelques rebondissements sont inclus qui compliquent encore plus la vie des protagonistes.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY »

Saison 18 de « L’anatomie de Grey« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « GRAY’S ANATOMY 18 »

En plus de Ellen Pompeo, The Hollywood Reporter a confirmé que Chandra Wilson (Bailey) et James Pickens Jr. (Richard) poursuivaient également la saison 18 car ils venaient de décrocher de nouveaux contrats.

Parmi les acteurs qui ne reviendront pas, il y a Giacomo Gianniotti, en raison du décès d’Andrew DeLuca dans l’épisode précédent. Aussi, Jesse Williams (Jackson Avery) a annoncé son départ. « Je serai toujours reconnaissant pour les opportunités illimitées que Shonda, le réseau, le studio, les co-stars, notre incroyable équipe, Krista, Ellen et Debbie m’ont offert », a-t-il déclaré à Deadline.

Greg Germann, qui a joué le Dr Tom Koracick dans le drame médical, s’est également retiré. « Avoir travaillé avec toutes les personnes incroyablement talentueuses impliquées avec Grey’s au cours des dernières années a été un privilège », a-t-il commenté.

Donc, pour la saison 18 de « L’anatomie de Grey» Reviendront ces acteurs principaux :

Ellen Pompeo – Meredith Grey

Chandra Wilson – Miranda Bailey

James Pickens Jr. – Richard Webber

Kevin McKidd – Owen Hunt

Caterina Scorsone – Amelia Shepherd

Camilla Luddington – Jo Wilson

Kelly McCreary – Maggie Pierce

Kim Raver – Teddy Altman

Chris Carmack – Atticus Lincoln, ‘Lien’

Richard Flood – Cormac Hayes

Anthony Hill – Winston Ndugu

Chandra Wilson et Ellen Pompeo seront de retour pour la saison 18 de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

QUAND SORTIE LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY » ?

Saison 18 de « L’anatomie de Grey« N’a pas encore de date de sortie dans abc, mais on sait que les nouveaux épisodes arriveront à partir de septembre 2021 aux États-Unis.

En Amérique latine, « L’anatomie de Grey« est délivré par Chaîne Sony, et en Espagne, Vie de renard est chargé de publier chaque chapitre.