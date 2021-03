Grey’s Anatomy Saison 17: Revoir cela montre la bravoure et la bonne volonté de la communauté médicale pendant la pandémie COVID.

Grey’s Anatomy, « l’un des plus longs drames médicaux à la télévision, est de retour pour sa 17e saison, nous donnant un aperçu de la façon dont la communauté médicale fait face à la pandémie de COVID-19. Bien que nous voyions des visages familiers comme Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr., entre autres, nous pouvons également voir un personnage très apprécié revenir.

Le Grey Sloan Memorial Hospital, comme le reste du pays, a radicalement changé. Il est entouré de chaos, les médecins et les familles des patients se sentant impuissants. À la suite de la conversion en un centre COVID, moins d’opérations sont effectuées et plus de médecins annoncent l’heure du décès de leurs innombrables patients COVID-19.

Seuls des médecins, des patients mineurs et leurs tuteurs peuvent être trouvés dans l’établissement, de l’entrée aux ailes chirurgicales. Les patients qui n’ont pas de COVID sont transférés vers d’autres hôpitaux.

La salle d’attente du Grey Sloan Memorial a été déplacée vers le parking, avec des médecins qui viennent régulièrement pour informer les familles. Il s’agit d’un épisode croisé de «Station 19», qui emmène les cas de brûlures graves à l’hôpital.

Grey’s Anatomy dépeint la bravoure, la bonne volonté et le dévouement de la communauté médicale en ces temps difficiles. Miranda Bailey essaie de tenir le coup alors qu’elle regarde son mari Ben Warren aller travailler comme pompier au milieu de la pandémie et se dit qu’ils doivent sauver des vies au début de l’épisode.

Elle est toujours debout à l’hôpital, malgré une crise cardiaque et une entorse au genou, essayant de tout gérer en ces temps difficiles. Même si cela signifie crier après son ami et médecin senior Richard Webber pour comprendre les dernières procédures avant de pratiquer la médecine à l’hôpital.

Elle est constamment sur ses orteils, s’efforçant de surveiller tout le monde à l’hôpital. En raison d’une pénurie de masques à l’hôpital, les infirmières en réutilisent les anciens en ajoutant des chaînes supplémentaires, et certains médecins leur prêtent leurs masques N95. Même si rien ne semble aller pour le moment, ils travaillent ensemble pour s’aider et s’entraider de toutes les manières possibles.

Maggie Pierce a enfin trouvé une relation mature et « sans drame » avec un médecin qu’elle a rencontré lors d’une conférence médicale la saison dernière, et malgré le fait qu’ils soient à distance, elle semble très heureuse et satisfaite. Nous voyons une nouvelle étincelle, ou du moins le début d’une, entre Jo Wilson et Jackson Avery, mais nous ne savons pas si cela se transformera en quelque chose de plus significatif.

La relation entre Teddy et Owen Hunt semble être terminée, du moins du point de vue d’Owen, bien que Teddy essaie toujours de faire amende honorable pour son aventure d’un soir avec Koraisk la veille de leur mariage. Après tout le drame de la saison précédente, Richard Webber et Catherine Avery essaient toujours de régler leur mariage en difficulté.

Grey’s Anatomy ne manque jamais de livrer, en particulier quand il promet que la première de la saison 17 fera exploser les téléspectateurs, c’était réconfortant et rationnel à la fois.

La saison 17 de Grey’s Anatomy est maintenant disponible sur Disney + Hotstar.

