‘Grey’s Anatomy’ Saison 17: Jo Wilson changera-t-il de carrière? Camilla Luddington parle de l’avenir de son personnage

Beaucoup de choses ont changé pour Jo Wilson (Camilla Luddington) sur L’anatomie de Grey Saison 17. Le personnage est récemment devenu célibataire après le départ inattendu d’Alex Karev (Justin Chambers). Puis elle a commencé une relation d’amis avec avantages sociaux avec Jackson Avery (Jesse Williams). Maintenant, Jo va-t-il ajouter un changement de carrière à la liste? Récemment, Luddington a partagé à quoi s’attendre du chirurgien général pour l’avenir.

Qu’est-il arrivé à Jo Wilson dans la saison 17 de Grey’s Anatomy?

Camilla Luddington comme Jo «Grey’s Anatomy» | Christopher Willard via Getty Images

Jo et Alex ont rompu L’anatomie de Grey. De retour dans la saison 16, Alex a retrouvé son ex-femme, Izzie Stevens (Katherine Heigl), qui avait ses jumeaux. Maintenant, Alex et Izzie sont ensemble dans une ferme du Kansas. Pendant ce temps, Alex a divorcé de Jo.

Dans L’anatomie de Grey Saison 17, Jo a commencé à passer à autre chose. Puis, comme mentionné, le personnage a commencé quelque chose avec Jackson. Mais tous deux ont reconnu qu’ils n’étaient pas prêts pour une relation engagée.

Maintenant, la vie personnelle de Jo n’est pas la seule chose en train de changer L’anatomie de Grey Saison 17. Dans le cinquième épisode intitulé «Fight the Power», Jo a commencé à remettre en question son cheminement de carrière. Elle a été entraînée dans un accouchement imminent et a adoré chaque seconde. Puis, en discutant avec son nouveau colocataire et ami, Levi Schmitt (Jake Borelli), a partagé la joie que ce moment lui a procurée.

«C’est la chose la plus heureuse que j’aie jamais vue», dit-elle. «C’était tellement pur, simple et parfait. Je bourdonnais. Mais c’était un hasard total et aléatoire. Et demain, je reviendrai à la même merde déprimante.

Jo a également laissé entendre qu’elle voulait devenir OB / GYN, qui est la profession de Carina DeLuca (Stefania Spampinato). «Vous pensez que c’est pour ça que Carina DeLuca est toujours de si bonne humeur?» Dit Jo. «Elle distribue juste des bébés et ça fait exploser son niveau de sérotonine.»

Ensuite, le personnage s’est demandé si elle devait changer de travail. «Et si je changeais? Carrières, programmes. Est-ce fou? Dit Jo. «Je sais que j’ai mis des années en chirurgie. Mais si cela ne me procure aucune joie, ne serait-il pas insensé de ne pas changer?

Elle a ajouté plus tard: «Demain n’est pas promis. Pas en mariage, pas dans la vie. Je veux être heureux. »

Camilla Luddington tease le changement de carrière de Jo Wilson dans la saison 17 de Grey’s Anatomy

En décembre 2020, Luddington a confirmé le changement de carrière de Jo sur L’anatomie de Grey Saison 17 lors d’une interview avec Backstage.

«Jo a une grande révélation sur sa carrière cette saison», a déclaré Luddington, notant qu’elle était «vraiment surprise» par cette décision. «Je suis vraiment excité de jouer. C’est un changement. »

Puis, en parlant avec Entertainment Tonight, Luddington a expliqué ce qui a poussé Jo vers une nouvelle voie sur L’anatomie de Grey.

«Il y a beaucoup d’éléments de sa vie qu’elle réévalue en quelque sorte cette saison», a déclaré Luddington. «Elle pense: ‘Est-ce que cela me rend heureux? Cela ne me rend-il pas heureux? Que puis-je faire pour le changer? »

Elle a ajouté plus tard: «Il y a d’autres choses qu’elle remet en question. Je pense qu’elle a beaucoup de temps pour s’asseoir, réfléchir et en quelque sorte tout réévaluer.

Cela dit, Jo réfléchit toujours à ce qu’il faut faire ensuite L’anatomie de Grey Saison 17. Dans l’épisode du 17 décembre, le personnage a révélé qu’elle envisageait d’arrêter. Jo a reconnu que son mentor en chirurgie générale, Meredith Gray (Ellen Pompeo), lui dirait probablement que tout est une réaction à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais même ainsi, Jo a admis qu’elle ressentait de la «joie» en pensant à partir.

Maintenant L’anatomie de Grey les fans doivent attendre et voir ce que Jo décide de faire. Mais pour le moment, tout le monde devra s’accrocher, car de nouveaux épisodes reviendront le 4 mars 2021.

