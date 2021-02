Grey’s Anatomy: quand et comment regarder la saison 17 en Amérique latine

‘L’anatomie de Grey’ retourné à l’air pour son Saison 17 le 12 novembre, via la chaîne abc aux Etats-Unis. Chaque fan sait déjà que le nouvel opus est dans son cours, mais pour le moment, il ne peut pas être vu en Amérique latine. C’est quelque chose dont les fans n’ont plus à s’inquiéter, car les informations qu’ils attendaient sont arrivées.

Synopsis officiel de la saison 17: « Le bébé d’Amelia et Link est né et avec la découverte qu’Owen a faite à la fin de la saison précédente, les médecins de Gray Sloan changent pour toujours et avec eux, la façon dont ils traitent et guérissent les patients ». La fiction médicale sera également traversée par la crise sanitaire provoquée par la Corona virus, et jouera un rôle important.

La série créée par Shonda rimes ne faisait pas exception lorsqu’il s’agissait d’être blessé par le COVID-19[feminine et il le reflétera devant les caméras. Le premier épisode sera une émission spéciale de deux heures et aura un croisement entre ‘Grey’s Anatomy’ et ‘Station 19’, qui aura pour scène principale le Mémorial de Gray Sloan.







Certains adeptes de la production de abc vivre et vivra cette saison avec plus d’emphase, puisque le protagoniste Ellen Pompéo Il a parlé récemment et a déclaré: « Nous ne savons toujours pas quand la série se termine vraiment. Mais la vérité est que cela pourrait être cette année. ». Il a quitté la porte pour une finale, mais pour le moment rien n’a été officiellement annoncé.

+ Quand et comment regarder Grey’s Anatomy Saison 17 en Amérique latine?

La saison 17 de Grey’s Anatomy arrivera en Amérique latine le 9 février 2021. « Nous vous donnons un peu plus de temps pour vous préparer mentalement, car ce qui va arriver dans la saison VOUS NE POURREZ PAS LE CROIRE », étaient les mots du compte Twitter de Chaîne Sony, la chaîne où les nouveaux épisodes peuvent être vus.