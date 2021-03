« Grey’s Anatomy »: Pourquoi la saison 17 pourrait être la dernière de la série d’Ellen Pompeo

« L’anatomie de Grey« Est l’une des séries les plus anciennes de la télévision américaine avec 17 saisons et les fans du drame médical ABC s’attendent à ce qu’elle ait encore plus de versements, cependant, il est possible que ce 11 mars 2021, les derniers épisodes de la série vedette commencent par Ellen Pompeo.

Jusqu’à présent, une saison 18 n’a pas été confirmée et depuis un certain temps, les personnes impliquées dans le projet laissent entendre que cela pourrait être la fin de la fiction créée par Shonda Rhimes en 2005.

La dernière à en parler a été l’actrice qui incarne Meredith, un personnage actuellement en danger à cause du coronavirus. Lors d’une interview sur l’émission matinale de CBS dimanche matin a parlé de la possibilité de la saison 18 de « L’anatomie de Grey».

Ellen Pompeo sur l’avenir de « Grey’s Anatomy » https://t.co/wWj2ud8COv pic.twitter.com/Uzi8uqonOj – CBS dimanche matin 🌞 (@CBSSunday) 28 février 2021

POURQUOI LA SAISON 17 POURRAIT-ELLE ÊTRE LA DERNIÈRE DE «GREY’S ANATOMY»?

« Je ne peux pas le dire. Honnêtement, nous n’avons pas pris de décision. Nous essayons vraiment de le comprendre en ce moment. Quelle histoire faut-il raconter pour mettre fin à une série aussi emblématique? Comment faisons-nous ça? Je veux juste m’assurer que ce que nous faisons avec le personnage, la série et les fans nous le faisons bien », a déclaré l’interprète de 51 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si l’état de santé de Meredith pouvait entraîner sa mort Ellen Pompéo il a juste souri un peu et a dit qu’il ne savait pas, mais il y a cette option parmi beaucoup d’autres.

Dans une interview accordée à Variety en 2020, l’actrice a également fait penser aux fans.L’anatomie de GreyCe qui pourrait prendre fin bientôt. « Nous ne savons toujours pas quand le spectacle se termine vraiment », a-t-il déclaré. Mais la vérité est que cette année pourrait être la fin. Je veux dire, c’est la dernière année de mon contrat en ce moment. Je ne sais pas si c’est la dernière année. Mais cela pourrait très bien être », a révélé cette opportunité.

D’autre part, dans une interview pour ET Canada que Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Il a été interrogé sur la possibilité d’une saison 18 de la série, mais il a donné une réponse assez vague: « Il sera intéressant de voir ce qui se passera dans les prochains mois. »