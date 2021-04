« Grey’s Anatomy »: pourquoi Ellen Pompeo est devenue l’actrice la plus détestée par les fans

« L’anatomie de Grey»Est l’une des séries les plus anciennes de la télévision américaine avec 15 ans de diffusion. Avec Ellen Pompeo, le drame médical ABC est un petit succès sur écran qui a conquis le public grâce à l’histoire de Meredith Gray et à la vie quotidienne des chirurgiens dans un hôpital fictif de Seattle.

Lorsque « L’anatomie de Grey« créé en 2005 pour la télévision, le personnage de Gris Meredith, était un interne en médecine à la fictive Hôpital Seattle Grace Mercy West. La série a poursuivi sa trajectoire dans la profession médicale. Avec Ellen, une variété d’acteurs ont été vus au cours de la dernière décennie et demie, y compris Patrick Dempsey, Sandra Oh, Jesse Williams, Kevin McKidd, Chandra Wilson, Chambres de Justin et Debbie Allen.

« L’anatomie de Grey« est revenu jeudi 11 mars, ce n’est peut-être pas seulement le début de la fin de la saison 17. Lors d’un entretien avec CBS dimanche matin, la protagoniste Ellen Pompéo a révélé qu’elle et ses collègues producteurs envisageaient toujours si la série de abc durable reviendrait pour un saison 18.

La star de « L’anatomie de Grey« , Ellen Pompéo, les 2 avril dirigé vers Twitter pour répondre de manière flagrante à la plainte d’un fan selon laquelle il a ruiné un épisode de l’émission sur les réseaux sociaux. Non seulement le fan auquel il a répondu a causé de la gêne, mais le reste du public a été dérangé par le comportement et la réponse de Ellen Ce n’était pas le bon et à ce jour, il a été rempli de beaucoup de haine.

POURQUOI ELLEN POMPEO EST-ELLE DEVENUE L’ACTRICE LA PLUS DÉTESTÉE PAR LES FANS?

le 2 avril, l’actrice de « L’anatomie de Grey » a dû se mettre sur la défensive lorsqu’un fan agacé a posté sa déception sur Twitter par la possibilité que l’actrice ait ruiné un épisode de la série en Instagram. Garder les choses légères Pompeo il a répondu au fan, expliquant que son personnage a traversé beaucoup de choses et ne doit pas être blâmé.

Capture du tweet de réponse d’Ellen Pompeo. (Photo: Twitter)

L’indignation est probablement une réponse à la façon dont la star de « L’anatomie de Grey » s’est comporté sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Pompeo aussi récemment partagé sur Instagram une photo de votre ancienne co-star de Troupeau, Eric Dane, qui a joué le Dr Mark Sloan dans la longue série.

Auparavant, elle avait publié une autre photo sur Instagram qui la montrait passer du temps avec son ancien amour à l’écran, Dempsey, qui a joué le Dr Derek Shepard pendant le premier 11 saisons du programme. Depuis que chaque personnage est parti L’anatomie de Grey, les publications de Pompeo sur les réseaux sociaux ont été examinés, compte tenu de l’histoire générale de la saison en cours de l’émission.

C’est toujours d’actualité lorsqu’une star revient dans une émission qui a une base de fans aussi dévouée que les téléspectateurs de « L’anatomie de Grey ». Et une fois Meredith tombe dans le coma après avoir contracté COVID-19[feminine, divers visages familiers des saisons passées de « L’anatomie de Grey » est apparu dans de nouveaux épisodes.

« Grey’s Anatomy » est une série télévisée américaine créée par Shonda Rhimes et mettant en vedette Ellen Pompeo. (Photo: capture d’écran ABC)

Le drame médical profite de ce récit de pandémie pour ramener certains des favoris des fans qui ont été tués pendant la course en profondeur de l’émission dans le cadre d’une séquence de rêve. Dempsey et Danois sont deux des personnes qui apparaissent dans la vision de Meredith. En tant qu’acteur principal et producteur de « L’anatomie de Grey », on pourrait s’attendre à ce que Pompeo faites attention aux détails du spoiler que vous publiez sur les réseaux sociaux.

Cependant, en même temps, il convient de rappeler qu’elle est également humaine. Compte tenu de la manière dont la pandémie a affecté la société, il est parfois agréable de voir des célébrités répandre de la joie en ligne tout en profitant de la compagnie de l’autre pour commencer.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 17 DE «GREY’S ANATOMY»

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR LA SAISON 17 DE «GREY’S ANATOMY»?