« Grey’s Anatomy »: pourquoi certains fans pensent que Katherine Heigl était la meilleure partie des premières saisons

L’anatomie de Grey mentionné au revoir à Katherine Heigl dans le rôle du Dr Isobel « Izzie » Stevens en 2010. Pendant six saisons, l’acteur a joué le rôle d’un interne et d’un résident en chirurgie aimable et passionné de pâtisserie. Finalement, cependant, Heigl a quitté la série au milieu de problèmes liés aux intrigues de son personnage.

Depuis son départ Grey’s, de nombreux fans n’ont pas raté le En cloque Star. Cependant, d’autres pensent qu’elle était exactement ce dont le spectacle avait besoin.

Katherine Heigl, ancienne de «Grey’s Anatomy», dans le rôle d’Izzie Stevens | Bob D’Amico/Walt Disney Television via Getty Images

Les fans de « Grey’s Anatomy » débattent toujours d’Izzie Stevens (Katherine Heigl)

En 2005, L’anatomie de Grey les fans ont rencontré Izzie et ses amis Meredith Gray (Ellen Pompeo), Cristina Yang (Sandra Oh), Alex Karev (Justin Chambers) et George O’Malley (TR Knight). Les premières saisons de Grey’s suivi le gang alors qu’ils naviguaient dans leur carrière chirurgicale. En cours de route, Meredith et Cristina ont commencé à sortir avec deux chirurgiens du Seattle Grace Hospital. Meredith a continué à voir Derek Shepherd (Patrick Dempsey) après leur aventure d’une nuit dans l’épisode pilote. De plus, Cristina et Preston Burke (Isaiah Washington) sont secrètement sortis ensemble pendant la première saison avant de se fiancer.

Katherine Heigl filme un épisode de ‘Grey’s Anatomy’ dans le rôle d’Izzie Stevens | Frank Ockenfels/Walt Disney Television via Getty Images

CONNEXES: ‘Grey’s Anatomy’: Katherine Heigl a presque manifesté la réunion d’Izzie et Alex

Alors que Meredith et Cristina sortaient ensemble sur le lieu de travail, Izzie semblait se concentrer sur le stage. Bien qu’elle n’ait pas eu de relations amoureuses au début, de nombreux fans pensent que l’histoire du personnage l’a rendue la plus accessible et la plus regardable de la série.

« Le spectacle n’aurait jamais été le même sans [her] », a déclaré un fan.

Cependant, certains ont souligné qu’Izzie avait enfreint plusieurs règles au cours de sa relation avec son patient, Denny Duquette (Jeffery Dean Morgan). Elle a commencé à sortir avec le patient au cours de la saison 2.

« Izzie a fait tuer Denny, et potentiellement l’homme à qui le cœur est allé. Elle a torturé un brevet pour un concours. Elle a ruiné trois mariages, dont le sien », a soutenu un autre Grey’s téléspectateur.

Combien de saisons Katherine Heigl a-t-elle sur ‘Grey’s Anatomy’ ?

CONNEXES: ‘Grey’s Anatomy’: Izzie a-t-elle déjà été vraiment jalouse de Jo? Voici ce que disent Katherine Heigl et Camilla Luddington

Heigl était un acteur sur L’anatomie de Grey des saisons 1-6. Au cours de sa carrière en tant qu’Izzie, elle a remporté un Emmy pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique. Cependant, Heigl a fait la une des journaux en 2008 après s’être retirée de la course aux Emmy cette année-là. En 2010, le 27 robes star a quitté la série. Après le dernier épisode de Heigl sur Grey’s, « Je t’aime tellement mieux quand tu es nue », l’acteur a déclaré à Entertainment Weekly que sa sortie était la meilleure pour elle et la série.

« J’ai terminé », a déclaré Heigl en 2010. « Nous venons de finaliser notre accord. Tout le monde avait travaillé très dur pour trouver une manière amicale et gracieuse de lâcher prise et d’aller de l’avant. C’est triste, mais c’est ce que je voulais.

Izzie revient-il chez ‘Grey’s’ ?

En 2014, L’anatomie de Grey la créatrice Shonda Rhimes a parlé de la controverse entourant la sortie de Heigl. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, l’écrivain a déclaré que son expérience avec le Tueurs l’acteur a changé la façon dont elle dirigeait le plateau de son autre émission à succès, Scandale.

« Il n’y a pas de Heigls dans cette situation », a déclaré Rhimes. «Je ne supporte pas les b——- ou les gens méchants. Je n’ai pas le temps pour ça.

Bien qu’il n’y ait aucun plan pour ramener Heigl, Izzie a joué un rôle important dans L’anatomie de Grey Saison 16. Au milieu de la décision de Chambers de quitter le drame médical, Alex Karev s’est éloigné de Seattle. Dans l’épisode 16 de la saison 16, « Leave A Light On », les fans ont découvert qu’Alex laissait sa femme, Jo Wilson (Camilla Luddington) et son travail derrière. Après avoir sauvé l’essai médical de Meredith, Alex et Izzie se sont reconnectés. De plus, le personnage a secrètement donné naissance à leurs jumeaux et Alex a déménagé au Kansas avec sa famille.

L’anatomie de Grey diffusé le jeudi soir sur ABC.

CONNEXES: Katherine Heigl dit qu’un élément de l’abandon de « Grey’s Anatomy » a causé « le changement le plus écrasant » pour Heuh