Nous approchons lentement de la dernière ligne droite de l’année, où nous aurons plus de premières de divers contenus exclusifs sur le service de streaming Netflix, comme la quatrième saison de Cobra Kai, la deuxième tranche de Emilie à Paris ou la première de Ne lève pas les yeux avec Leonardo DiCaprio. Cependant, les nouvelles signifient également que les autres séries et films doivent sortir du catalogue, alors nous vous apportons ici plus de ce qui sortira ce mois-ci.

Ces dernières semaines, les abonnés ont cessé d’avoir des productions de l’envergure de 300, Mad Max : Fury Road, The Amazing Spider-Man 2 : La menace de l’électro, The KKKlan Infiltrator, Mortal Machines Oui La Ligue des Justiciers, entre autres. Maintenant, comme les fans le savent L’anatomie de Grey Oui Famille moderne sera retiré de la bibliothèque dans les prochains jours, mais ils seront accompagnés de plus de titres. Découvrez les retraits de Netflix pour le reste de décembre 2021 !

+ Retraits Netflix des deux dernières semaines de décembre 2021

20 DÉCEMBRE

– Jeremiah Tower : Le dernier magnifique

– Imparfait

– 23:59

– Miss J contemple son choix

– Difficile à casser

21 DÉCEMBRE

– Joyeux moi, ou pas ?

– À l’intrus de Derest

24 DÉCEMBRE

– Retour dans l’amour

29 DÉCEMBRE

– La Mante

30 DÉCEMBRE

– Fait maison

31 DÉCEMBRE

– La pause

– Jack Taylor

– L’anatomie de Grey

– Famille moderne



