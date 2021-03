Grey’s Anatomy: les fans appellent Lexie à revenir avec ce personnage

L’anatomie de Grey avance avec une nouvelle saison sur ABC qui c’est encore plus émouvant que les précédents. Les nouveaux épisodes comprenaient la crise sensible des coronavirus et ont également eu le retour de la mort de deux personnages emblématiques tels que Derek Shepherd et George O’malley. Le teaser du dixième épisode a montré un autre tour choquant de Lexie Grey et a suscité un émoi parmi les fans. Parmi les réactions figurait la demande unanime de comparaître un autre médecin décédé au cours de la série. ¿C’est à propos de qui?

L’aperçu de la première de ce jeudi a partagé la rencontre que Meredith a eue avec sa sœur pendant ses rêves dans le coma. « Tu resteras? », était la question que Lexie lui posait dans le sable. La santé du protagoniste joué par Ellen Pompeo est vraiment inconnue et peut ou non être liée à la suite de la série. Pour le réconfort des fans, des progrès ont été réalisés ces dernières semaines avec une possible saison 18.







Le retour de Lexie était parmi les plus demandés en raison de la valeur de sa silhouette et de la mort tragique qu’elle a subie: au cours de la saison 8, il a subi un accident d’avion et a malheureusement perdu la vie. L’autre personnage que les fans veulent revoir était impliqué dans ce même événement: son petit ami Mark Sloan, qui est également décédé dans le même incident.

George O’Mally, Derek et maintenant Lexie sont déjà partis ❤️ tout ce dont j’ai besoin est mon amour Mark Sloan pour être heureux #L’anatomie de Grey – Fabiola Pardo (@ fabiolapardo68)

Le couple faisait partie des favoris de toute la série et leur triste issue est toujours dans la mémoire du public. «J’ai commencé à pleurer quand j’ai vu Lexie revenir chez Grey’s. J’ai juste besoin que Mark Sloan revienne et je meurs en paix», «J’ai imaginé la scène sur la plage avec Meredith demandant à Lexie si elle était heureuse et elle dit oui parce que elle est avec l’amour de ta vie et laisse Mark Sloan « , étaient certains des commentaires imaginant le prochain épisode.

Le personnage de Sloan est joué par Eric Dane, qui actuellement il a 48 ans. Après les 138 chapitres qu’il a réalisés dans le drame médical, l’artiste a récemment réalisé quatre autres séries qui se sont démarquées dans Euphoria sous le nom de Cal Jacobs. Aussi, il était dans le film Dame grise 2015 comme Doyle.