Grey’s Anatomy: le tweet viral sur la série qui a un million de vues

Augmentez l’anxiété pour Grey’s Anatomy! La série médicale se prépare à revenir avec ses saison 17 sur ABC et fait attendre les fans. Cela a été démontré au cours des dernières heures car ils ont fait du programme une tendance un tweet viral qui a enregistré plus d’un million de vues en quelques heures seulement. Pourquoi était-ce si populaire?

Le spectacle de Shonda rime reviendra avec la première de l’épisode 7 le 11 mars 2021. Les fans qui attendaient sa première dans Sony Amérique latine le 9 février auront un nouveau chapitre ce mardi 16 à partir de 20 heures au Mexique et en Colombie; 22 heures de l’Argentine.

L’attente est énorme de savoir comment la série se poursuivra, ce qu’il adviendra de la santé de Meredith et quels personnages reviendront. Les fans l’ont récemment prouvé en publiant un tweet sur les tendances de Grey’s Anatomy. « Je ne regrette rien », a publié l’utilisateur Sol Fisher de l’Uruguay avec une vidéo montrant les saisons que vous avez regardées sur Netflix.

Grey’s Anatomy: un tweet viral sur la série ABC a un million de vues

Avec 1,1 million de vues, 10,8 mille likes et 4,5 mille retweets, le message a fait le tour d’Internet et a suscité des centaines de commentaires. « Je l’ai fini et j’ai recommencé, je suis déjà sur la saison 2 », « Je prêche la parole de Grey depuis un moment maintenant et j’invite les gens qui ne l’ont jamais vue à s’éclairer », étaient certaines des réponses des fans.

L’attente pour la série médicale est proche de l’attente et les sorties à venir promettent d’être passionnantes. « C’est de la pure folie. Je dois dire que nous avons trouvé un moyen d’avoir des épisodes vraiment très concentrés et denses vers le milieu de la saison avec beaucoup de cette incroyable combinaison de perte, de joie et de progrès dans la vie de ces personnages. Mais quand nous reviendrons, ce sera un peu effrayant et exaltant « , Jesse Williams (Dr Jackson Avery) en avant à Entertainment Tonight.