Grey’s Anatomy: le retour de Sarah Drew et Japril laisse de mauvaises nouvelles

Sarah Drew a eu son retour tant attendu dans la saison 17 de L’anatomie de Grey, mais Ce n’était pas exactement ce que voulaient les fans de la série. L’actrice est revenue à son rôle de Avril kepner et a eu ses retrouvailles avec Jackson Avery, interpreté par Jesse Williams. La rencontre de Japril après trois ans, cela a provoqué une grande émotion, mais cela a aussi laissé de mauvaises nouvelles pour la continuité du drame médical. Que s’est-il passé?

L’épisode 14 s’est principalement concentré sur Jackson, qui a décidé de quitter le système de santé pour reprendre la fondation familiale qui cherche à créer l’équité raciale en médecine. Pour cela, il veut déménager Boston et ton idée est que April, Matthew et Harriet suis-le. C’est pourquoi il a retrouvé son ex-femme dans une scène émotionnelle qui comprenait des flashbacks de la relation qu’ils avaient dans le passé.

VIDÉO: les retrouvailles de Japril sur Grey’s Anatomy







Au début, le médecin n’a pas soutenu l’idée de Jackson du déménagement et il a estimé que quitter l’hôpital Grey Sloan Memorial Harriet serait une mauvaise décision. Enfin, le personnage de Sarah a été convaincu et a lancé une bombe pour tout le monde: a dit à son ex petit ami qu’elle avait rompu avec Matthew. De cette manière, la possibilité a été ouverte que Japril soit à nouveau un couple.







Cependant, la mauvaise nouvelle est qu’avec le déménagement, Williams quittera Grey’s Anatomy après 12 saisons. Les adieux du médecin sont tombés comme un seau d’eau froide sur les fans qui l’aimaient. L’acteur de 39 ans fera sa dernière apparition dans la série dans l’épisode « Tradition », qui sera diffusé le 20 mai.

« Jesse Williams est un artiste et un activiste extraordinaire. Voir son évolution au cours des 11 dernières années, à la fois à l’écran et à l’extérieur, a été un vrai cadeau. Il a apporté tellement de cœur, tellement d’attention et tellement d’intelligence à son travail. Nous allons il nous manque terriblement. Jesse et Jackson Avery nous manqueront, ont parfaitement joué pendant tant d’années. « , étaient les mots du showrunner Krista Vernoff à la date limite pour licencier l’artiste.

Le départ de Jesse rejoint celui d’un autre historique de la série comme Giacomo Gianniotti, interprète de Andrew DeLuca. De plus, il ressuscite l’incertitude quant au renouvellement du programme. Pour le moment, la saison 18 n’est pas confirmée et la décision est entre les mains d’Ellen Pompeo et des protagonistes.

Réactions à l’épisode 14 de Grey’s Anatomy sur ABC